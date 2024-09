La antología de Reik en Samborondón

Hace un par de meses EXPRESIONES conversó con Reik por el lanzamiento de su más reciente disco Panorama. En aquella ocasión hicieron hincapié que las trece canciones que componen el álbum era una forma de regresar a sus orígenes, revisitar la música que los formó y apropiarse nuevamente del género que los llevó al estrellato: el pop.

“Esta etapa suena a una versión moderna del pop de Reik. Ahora estamos haciendo música más cercana a nuestras referencias. Grabamos este disco con mucha más intención”, fueron las palabras de Jesús Navarro, el pasado mes de mayo.

Jesús Navarro le recalcó a los ecuatorianos que están disfrutando su nueva etapa popera. Alejandro Puga // EXPRESO

Pero este 7 de septiembre las sostuvo junto a sus compañeros Julio Ramírez y Bibi Marín en el escenario del Panorama Tour. Este espectáculo lo ofrecieron en el Arena Park, uno de los nuevos recintos artísticos del Gran Guayaquil.

Las tres localidades dispuestas estuvieron llenas, aunque el público no fue muy puntual con la cita. Los artistas sí lo fueron, y salieron a demostrar su talento a las 21:00. Vestidos a juego, en tonos blanco y negro, al puro estilo que manejan para la promoción de este disco, se mimetizaban con el juego de luces. A veces hasta parecía que desaparecían del escenario para que así tomen más protagonismos los visuales de la pantalla de piso a techo que estaba detrás de ellos. En estos visuales se mostraban sus caras cantando, como si fueran hologramas.

Mar Rendón fue la encargada del acto de apertura. Le dedicó sus canciones de despecho a “los cachudos”. Alejandro Puga // EXPRESO

“Qué gusto verlos a todos. Estamos muy contentos de que luego de muchos años sacando música, canción por canción, y hacer colaboraciones con todo tipo de géneros. Este show es para nosotros como una audición ante ustedes. Queremos mostrarles nuestro nuevo disco de pop”, dijo Jesús ante el público que provenía de Guayaquil, Samborondón y Daule.

Pero esto fue pura cortesía, porque para los presentes los temas nuevos ya eran muy conocidos. “Vi que hay un chingo de gente que cantó las nuevas. ¡Qué emoción que ya se las sepan!”, añadió el vocalista a su diálogo.

Un recorrido por 20 años de éxitos de Reik

El Panorama Tour fue una antología de su carrera. Este 2024 se cumplieron 20 años desde la publicación de su primer disco homónimo y desde ese momento todos han sido éxitos.

Para entrar en ambiente iniciaron su repertorio con los primeros sencillos del nuevo trabajo discográfico. Estos son Baja California, Panorama y El Correcto. Enseguida, llegaron dos de sus baladas más famosas como Sabes y Noviembre sin ti. Y así fluctuó el espectáculo, que, como la marea, traía cada nueva ola una canción del pasado y del presente.

Como lo dijo Jesús ‘Chui’Navarro han incursionado en varios tipos de géneros, desde el reguetón hasta el regional mexicano. Por eso, en la sección más urbana hasta bailaron algo de reguetón. Aquí sobresalieron sus temas con Sebastián Yatra, Wisin, Morat, Farruko y Camilo. Fueron 22 las canciones que interpretaron, incluyendo dos popurrís.

Los visuales fueron parte importante del espectáculo de Reik. Alejandro Puga // EXPRESO

La mejor forma de unir el pasado y el presente fue en la fusión de Roomies y Qué vida la mía. Esta primera canción finaliza con los primeros acordes de Qué vida la mía, por lo que en esta versión en vivo se convirtieron en una misma melodía. Este primer tema mencionado es parte de Panorama y el favorito del trío de este disco. Habla de una relación que no quiere ponerse etiquetas, y solo ser compañeros de departamento. Y Qué vida la mía celebra estar enamorado de la persona correcta. Una original forma de unir el mismo sentimiento en situaciones diferentes.

Los chicos de Reik no hicieron cambios de vestuario. Y el clima de la ciudad también les favoreció para que no se sintieran agobiados de calor con sus trajes sastre. Al llegar el cierre de esta cita que repasó sus canciones más famosas, interpretaron Abril, Indeciso, Me niego y su tema emblema Yo quisiera.

Reik, 20 años y madurando Leer más

La gira continúa

Reik se tomará un descanso de los espectáculos durante el mes de octubre. Regresarán a México para seguir en la creación de nuevos temas y colaboraciones, algo que han tomado como vital para su larga permanencia en la escena musical.

No es para menos, actualmente ocupan el puesto 337 de los artistas más escuchados en Spotify en todo el mundo. Un número importante para lo difícil que es entrar en esta lista que solo la componen 500 exponentes a nivel global.

El Panorama Tour regresa a la carga en noviembre y se extenderá por todo el 2025. El Salvador, Honduras, Guatemala, Monterrey y Ciudad de México son las fechas de esta última etapa del año. Mientras que en mayo del próximo año ya están a la venta las entradas para sus dos conciertos en Argentina.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!