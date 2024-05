Reik, 20 años y madurando

En español, pocos entienden el verdadero sentido del presente perfecto. Este tiempo verbal se utiliza para hablar de acciones o situaciones que tienen relevancia en el presente y que están conectadas con el pasado. Y aunque podría provocar ambigüedad o poca precisión, para hablar de la carrera de Reik es justo y necesario usarlo.

Fue en el 2003 cuando un trío de jóvenes de Baja California decidieron unirse formalmente como grupo, luego de años de ser amigos. Rápidamente consiguieron su primer contrato discográfico y con el disco que estrenaron su carrera en 2005, hicieron historia.

Reik sigue tan vigente como entonces, algo que en esta entrevista sus miembros admiten que todavía los maravilla.

Jesús Navarro, Bibi Marín y Julio Ramírez tienen una carrera de 20 años, en la que la música romántica es su principal bandera, pero en su constante actualización logran fusionarse hasta con lo movido del reguetón.

En entrevista con EXPRESIONES, el grupo se conecta con sus fanáticos de Ecuador para presentarles su séptimo disco de estudio, Panorama.

A estas alturas de su carrera pueden darse esa pausa para echar un gran vistazo y presentar música que esté cada vez más unida a su persona, con letras que reflejen su madurez.

La canción Panorama, la cual da nombre al álbum, habla precisamente de esta conciencia de aceptar lo bueno y saber decirle adiós a lo que no aporta. Esa es la filosofía que toma Reik este 2024 para continuar con su futuro.

La entrevista con Reik

Son ya 20 años desde que Reik inició su camino. Muchas historias y vidas han conocido y se han unido a sus canciones. ¿Qué sienten a que las personas hayan hecho de ellas algo tan propio?

JN: Estamos muy conscientes de lo afortunados que somos de seguir haciendo música después de tantos años. También después de tantos cambios de modas, de tendencias, de panoramas musicales. Y ser de los afortunados que seguimos. Hemos trabajado muy duro para seguir interesados e interesantes, pero es innegable que hay una medida de fortuna. Estamos agradecidos de tener trabajo, salud, de seguir conectados con lo que hacemos.

Entonces Reik es un camaleón…

BM: Sí. Está cool. Es un camaleón popero.

Incursionaron en el pop urbano, ahora están más electrónicos en Panorama. ¿Es difícil para usted, Jesús, adaptar su interpretación a cada género?

JN: Sí. totalmente. Toda la experiencia de incursionar en el mundo urbano fue complicada porque tuve que aprender a cantar. No se trata de tirar mucha voz o de demostrar gran habilidad vocal, sino de tener un estilo, puntualizar las palabras y decirlas con flow. Yo no sabía nada de eso y no está en mi naturaleza. Pero tuve que estudiar para lograrlo, por ejemplo, pedirle a alguien más que lo grabara para poder entender e internalizar ese método y luego grabarlo.

¿Y cómo suena Panorama?

JN: Suena a una versión moderna del pop de Reik. Ahora estamos haciendo música más cercana a nuestras referencias. Grabamos este disco con mucha más intención y para ciertos tracks, Julio se juntó con Pambo, quienes escribieron las letras. Fue muy importante que estuvieran ahí cuando grabamos para que fuéramos en la misma dirección. No solo debía sonar bonito.

Imagen promocional del tema No molestar del disco Panorama. SONY MUSIC ECUADOR

¿Cuál es la intención de este grupo de canciones?

JR: Simplemente queríamos ser muy nosotros, auténticos. Después de toda esta búsqueda de sonidos por varios años, queríamos escribir y cantar tal y como somos nosotros. Claro está, con todas las influencias que hemos adquirido a lo largo de los años, pero ser naturales. Panorama es una fotografía que nos representa. Aquí es importante lo que nos gusta a los tres, sacar estos estilos que ahora escuchamos y queríamos plasmar.

¿Qué quieren contar en estas trece canciones?

JR: Es como un viaje. Está concebido como un disco, no como sencillos que hacen uno. Luego comienzas a caer en eso de que todas suenan igualitas porque esperas que todas sean un hit, aquí no. Vale la experiencia. Es un trabajo muy personal con mucha autenticidad.

¿La canción Roomies (compañeros de piso) habla de alguna forma de esta compañía que han tenido tantos años?

BM: No habla de eso, pero hubiera estado muy divertido que sí. La canción de Roomies plantea la situación, que como dice Julio, a las nuevas generaciones les da miedo el compromiso, entonces la canción plantea eso en una relación. Mira, entonces la situación es que una pareja, en vez de ponerse títulos, simplemente pueden quedarse siendo roomies.

Panorama es el noveno disco de Reik. SONY MUSIC ECUADOR

¿Cómo llegaron a este nuevo sonido?

JR: Fue gracias a nuestra constante búsqueda y complicidad con los productores. Son dos chavos algo nuevos, llamados Mishnrz. Nunca estuvimos conformes. Con Baja California nos inspiró el sonido para hacer la letra, pusimos olas. Es un pop cool. Y siento que desde el primer disco, siempre hemos estado probando con los sintetizadores.

Por muchos años trabajaron con muchos singles, ¿qué cambió a la hora de concebir un disco?

JN: Así es. Por muchos años nos enfocamos en las canciones y los artistas con los cuales colaborar, y ahora decidimos hacer una cápsula que muestre quiénes somos en este 2024. Fue un proceso difícil y laborioso. Al hacer un disco de pop, a estas alturas, parecía que éramos nuevos porque el mundo está muy cambiado. Definir el sonido, la imagen y el lenguaje fue prueba y error. Y de ahora en adelante somos esto.

Los fans de Reik son coleccionistas. ¿Saldrá Panorama en edición física?

BM: Puede ser hasta chistoso que ahora tengamos que preguntarnos esto. Pero, por supuesto que saldrá. Incluso estaba hablando con la gente de la disquera (Sony Music) de si hay la posibilidad de una versión en vinil… Sería buenísimo.

Imperdibles

Están por iniciar su nuevo tour por Estados Unidos. A mediados de año harán muchos shows por la república mexicana, mientras que Jesús sostiene que la parte sudamericana sería en 2025.

En esta etapa han hecho nuevos popurrís de canciones que extrañaban tocar en vivo, pero sí incluirán varias de Panorama.

Leo Rizzi y Carín León son los artistas invitados en este disco.

