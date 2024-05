David Bisbal en Ecuador: "La música está viva"

Llegó con gafas oscuras, cabello corto pero con sus característicos rulos y muchas ganas de conversar. La rueda de prensa de David Bisbal se dio la tarde del 14 de mayo en el hotel Hilton Colón de la ciudad de Guayaquil. Acompañado de su equipo de vídeo y jefe de prensa empezó a conversar ante todos los medios sobre su carrera y los dos conciertos que tiene preparados en el país.

David tiene actualmente 44 años, y desde el 2001, es una de las estrellas latinas más populares. Tras su salto a la fama en la primera edición de Operación Triunfo, su carrera ha tenido éxito constante. "Tuve que demostrar que soy un músico con disciplina", afirmó el intérprete. Esta respuesta surge tras ser cuestionado por cómo logró mantenerse vigentes tantos años.

Han pasado 20 años y nueve álbumes de estudio pero Bisbal no se aburre de esta carrera y disfruta todo lo que lo rodea. Por eso tituló como Me siento vivo a su último disco, presentado en septiembre de 2023. Con este trabajo es que se presentará ante sus fans de Guayaquil y Quito, este 15 y 16 de mayo. Los conciertos son organizados por StarShows.

David Bisbal en Ecuador. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Los espectáculos públicos en el país han tenido altibajos a lo largo del último año. Debido a situaciones políticas o de seguriddad, siendo el rubro del arte y el entretenimiento el más afectado por los toques de queda. Bisbal fue consultado por EXPRESIONES de cómo cree que sus fánaticos ecuatorianos recibirán su algarabía.

"En estos 20 años me he encontrado con muchísimas sitaciones dentro y fuera de mi país. Pero la música no ha dejado de sentirse viva. Entiendo que la gente tiene siempre nuestra m´úsica en su casa pero que puedan asistir a alegrarse a un concierto, y sentir un poco la sonrisa del que está a su lado, eso me hace ilusión", dice el artista de Almería.

En estos conciertos promete que todos saldrán bailando. "No va a haber tiempo para descansar. Vengo desde México, con una gran altitud. Ahora estoy a nivel del mar, pero pasado mañana a más de dos mil metros de altura. Por eso siempre estoy en forma. Yo me fijo mucho en eso porque es una canción detrás de otra".

El proyecto secreto de David Bisbal

EXPRESIONES también pudo conocer que David está ya preparando su nuevo álbum y al contar de él se le llena la cara de felicidad. "Me da muchísima pena el no poder hablar mucho pero es un concepto completamente diferente a la música popular de hoy en día", señala.

En Instagram ya había dejado alguna pista, se trata de una foto en el estudio Eastwest de Hollywood, donde Frank Sinatra grabó varios de sus éxitos. Estar ahí lo llena de orgullo y también de creatividad para lo que vendrá en su carrera. "Cada cierto tiempo hago música menos convencional. El proyecto que hice en Los Ángeles significa mucho para mí, porque viene del David que siempre le pide a la discográfica que intenta hacer algo de esta características, no siempre pensando en la radio. Es lo que me hace salir de mi zona de confort".

"Quiero sorprender", recalca Bisbal y continúa: "Este año podrán conocer todo lo que estamos haciendo. La gente se pregunta cómo es que puede ser tan grande, pero es una de las grandes sorpresas de mi 2024".

