En el pop en español hay un rasgado de guitarra que cautivó a toda una generación, la cual se enamoró con sus letras y se la dedicaron durante la etapa escolar. Los milenials ya crecieron y con ellos los artistas que hoy ya forman parte de los grandes nombres del panorama latino.

Reik es la banda en cuestión que, desde su famoso Yo quisiera hasta su último single A mi lado, con casi 20 años de carrera, ha mantenido intacta su esencia.

Así lo destaca Gilberto ‘Bibi’ Marín, guitarrista de la agrupación, quien conversó con EXPRESIONES sobre estos años en la industria y cómo los recibirá Ecuador en una gira por las tres ciudades más importantes del país.

Junto a Julio Ramírez y Jesús Navarro, los artistas traen su En cambio tour, un nombre que habla de su capacidad para adaptarse a las tendencias sin dejar de lado sus motivaciones artísticas. Las citas serán en Guayaquil, el 17 de noviembre; en Cuenca el 18 y en Quito el 19.

Carla Morrison: “Es importante ser transparente” Leer más

Hola, Bibi. Ya con tantos años con este apodo, ¿quién le dice Gilberto?

(Risas) Es cierto, ya todos me dicen Bibi. Desde que tengo memoria ese ha sido el nombre impuesto. Aunque en mis papeles está acentuado como Gilberto. Ambos nombres son mi identidad.

¿Cómo conviven el artista y la persona en esta vida tan ajetreada?

No hay una diferencia entre Bibi y Gilberto. Solo sobre el escenario soy músico, fuera soy un total de otras cosas. Un padre, un esposo, un compañero, una pareja. Al final de cuentas, es cierto que los artistas vivimos como en una dualidad, pero en mi caso como que no se cambia mucho. No hay dos personajes.

Desde la publicación de su primer disco han pasado 18 años. ¿Qué ha cambiado y qué se ha mantenido desde ese momento?

Pues, mira, así como tú lo dices, no, no sabría decirte exactamente cuántos años son en realidad que tiene Reik. Porque algunos están contando desde que firmamos en la disquera, creo que van a ser 17 años, o desde que salió nuestro primer sencillo o desde que nos reunimos como amigos a tocar, pero sí, yo creo que van a ser más o menos 20 años. En los cuales nos han hecho el favor, ustedes, los medios y los fans, de acompañarnos durante todo este tiempo. Hemos crecido juntos a lo largo de este tiempo.

Julieta Venegas así es su historia hecha música Leer más

¿Cómo es la relación con otros artistas?

Ahora que estuvimos en Argentina haciendo la promoción de nuestro último sencillo, A mi lado, junto a un chico llamado Rusherking, a quien casi le doblamos la edad, nos decía que ha crecido con nuestras canciones. Se siente un poquito raro saber que las nuevas generaciones están influenciadas por nosotros. Es un gran gusto saber que puedes ser parte de la vida de alguien.

¿Por qué creen que los toman como referencia? ¿Qué han dejado ustedes a la hora de hacer música?

Nos sentimos muy halagados que así sea. Es un proceso muy natural en el arte el tomar referencias de todos lados. Todos estamos pendientes de lo que está pasando y es lo que marca la tendencia. Es importante para nosotros también influenciarnos de lo que ocurre afuera. Creo que hemos formado un estilo que nos caracteriza.

En cambio es el nombre de su gira y ustedes han tenido varias durante su carrera. ¿Hacerlos cuesta en tanto aumentan los años?

A nosotros nos gusta saber todo lo que pasa y aprendimos a adaptarnos. La edad no importa, lo que importa es saber ponerle tu sello. Nuestras guitarras y la voz de Jesús son nuestra característica.

Con tantos éxitos en su carrera, ¿es complicado armar el set list?

¡Sí! Por supuesto. Afortunadamente el público ha puesto muchas canciones en los éxitos y también hay otro grupo que quiere que esté alguna, pero es complicado no dejar fuera alguna. Es un grato problema. Nosotros somos tres y siempre va a haber una decisión que favorece a uno u otro, entonces nos inclinamos por lo que diga la mayoría.

¿Cuál no le pueden quitar a usted del repertorio?

¡Híjole! Son muchas, creo que la colaboración con J Balvin. Esa me gusta tocarla.

Bibi, noviembre es su mes. Cuando llega esta época del año salen los memes gracias a su canción Noviembre sin ti. ¿Cómo lo ven?

A nosotros nos encanta. Siempre lo disfrutamos. También los de Julio, con su cara y el mes. Es parte de la cercanía que tenemos con la gente.

Con nuevos talentos

Después de presentar Los tragos y 5 estrellas, los Reik traen A mi lado, una canción a la que se sumó la estrella urbana en ascenso Rusherking.

“Después de unos años de hacer muchas colaboraciones en el mundo urbano, es lindo acercarnos otra vez a un sonido más pop”, cuenta Jesús Navarro, al hablar sobre este nuevo single.

Así es como el trapero de 22 años se aventura a nuevos géneros junto con el trío. “Sobre todo es emocionante volver acompañados de gente joven que está haciendo cosas nuevas, que tiene los oídos frescos y que al final, inevitablemente, nos llevan a nosotros a otro lugar. Ha sido una linda experiencia el desarrollar la canción y el video que lo grabamos en la Ciudad de México en una casa abandonada súper cool”.

Rauw Alejandro, María Becerra, Ozuna, Wisin, Maluma, Sech, Morat, Farruko, Christian Nodal y Beret son algunos de los nombres con los que los mexicanos tienen colaboraciones.

Un repaso por su discografía

En 2004 se publicó el primer disco de Reik. Este trabajo discográfico tiene varios de los temas más emblemáticos de la agrupación, como Yo quisiera, Noviembre sin ti y Qué vida la mía. Pero a lo largo de los años han sorprendido con diferentes proyectos que además del pop y las baladas han sabido ponerle el toque romántico a la música urbana. Incluso, también refrescando clásicos mexicanos con su último EP De México.

Pero, ¿qué cantará Reik en esta visita a Ecuador? Aquí el listado completo de canciones para que se las aprenda bien, aunque de seguro no será necesario.

1. Qué vida la mía

2. Voy a olvidarte

3. Qué gano olvidándote

4. Tu mirada / Niña / Peligro

5. Noviembre sin ti

6. Peligro

7. Fui

8. Inolvidable

9. Creo en ti

10. Vuelve

11. Con la falta que me haces

12. Poco

13. Si me dices que sí

14. Un año

15. Perfecta

16. Sabes

17. Yo quisiera

18. Ya me enteré

19. Ráptame

20. Aleluya

21. Indeciso

22. Amigos con derechos

Encore: