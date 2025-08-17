Quito: Rescatan a joven herido tras accidente en el Rucu Pichincha

Un joven de 18 años cayó 10 metros en el sector La Cueva del Oso del Rucu Pichincha y fue auxiliado por rescatistas.

Un joven de 18 años sufrió un accidente la tarde de este sábado 16 de agosto de 2025 mientras recorría el Rucu Pichincha, uno de los destinos turísticos más visitados de Quito. Según el reporte de los equipos de socorro, el ciudadano cayó aproximadamente 10 metros en el sector conocido como La Cueva del Oso, lo que le provocó una lesión en el hombro que le impedía continuar por sus propios medios.

10.000 becas en Inteligencia Artificial para jóvenes: Así puedes aplicar Leer más

Le invitamos a que lea: Quito necesita un nuevo rumbo: lo que expertos proponen ante la inseguridad

Rescate en alta montaña en Quito

El Grupo de Rescate en Montaña acudió al lugar tras recibir la alerta a través del ECU 911. Los socorristas llegaron hasta el sitio de difícil acceso, estabilizaron al joven y le brindaron atención prehospitalaria inmediata. Posteriormente, fue trasladado a una zona segura y luego derivado a una casa de salud para recibir tratamiento especializado.

Recomendaciones para visitar el Rucu Pichincha

Las autoridades recordaron que la montaña, pese a su belleza y atractivo turístico, implica riesgos para quienes no van preparados. Por ello, se recomienda a los excursionistas:

Planificar la ruta con antelación.

No separarse del grupo durante el recorrido.

Utilizar ropa y calzado adecuados para alta montaña.

Llevar suficiente agua y alimentos.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1.

⛰️#RescateEnMontaña | Esta tarde, un joven de 18 años sufrió una caída de aproximadamente 10 metros mientras caminaba en el Rucu Pichincha, en el sector conocido como La Cueva del Oso. El impacto le causó una lesión en su hombro lo que le impedía continuar el camino por sus… pic.twitter.com/wERnrL7ltg — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 17, 2025

RELACIONADAS Cotopaxi bajo vigilancia del IG tras 70 réplicas en Machachi

El Rucu Pichincha, un reto para los excursionistas

El Rucu Pichincha, ubicado a más de 4.600 metros de altura, forma parte del macizo volcánico que rodea a Quito. Cada fin de semana recibe a cientos de turistas y deportistas que buscan llegar hasta su cumbre, pero también es escenario frecuente de rescates debido a accidentes, extravíos y mal de altura.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.