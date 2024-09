Johann Vera: “Estoy muy orgulloso de Clóset”

Querer encajar en moldes impuestos no va más con Johann Vera. El guayaquileño, de 28 años, acaba de lanzar su canción más honesta, con la que afronta su orientación sexual pese a los prejuicios y las negativas de su familia.

El cantante y compositor, nacido en Guayaquil, pero que creció entre Colombia y Estados Unidos, tiene una carrera de casi diez años desde que empezó como solista. Aunque desde su infancia en Bogotá se dio a conocer en el reality Factor X Kids, iniciando a la par con Camilo y Greeyci Rendón. Hoy Johann Alexander Vera Tapia puede decir que creció frente a las cámaras y el ojo público y aunque no quería ocultar nada, decide ser más honesto.

Clóset es su más reciente sencillo, con el que se admite como hombre gay y despliega el diálogo sobre sus intereses románticos. “Llevo mucho tiempo sin saber a quién le canto y contaba historias que en verdad nunca han pasado”, dice en la primera frase de su canción que ha sido tendencia en YouTube Ecuador por dos semanas.

La buena acogida del tema, más la recepción y comentarios positivos de su público, lo tienen feliz pero siguiendo esta línea de honestidad aclara que con su familia ha sido difícil. No porque no supieran de su orientación sexual, sino porque se oponían a que él la hiciera público. “No ha sido el momento más emocionante de mi vida, pero estoy bien. Odio que pase esto pero es lo que es. Espero que con esta canción se pueda ayudar para que sea más fácil el proceso”.

Las personas gays deben salir más de una vez del clóset. Lo hizo con sus padres hace varios años, ahora lo hace con su público. ¿Cómo llegó a afrontar esta situación?

Sí, es raro. Espero el día en que ya no haya que hacer nada de esto. Yo era de los que decía que no era necesario comentarlo, porque tampoco lo ocultaba. Me decía : ‘¿Para qué voy a combinarlo con mi arte?’, pero luego te das cuenta de que es cuestión de miedo compartir este lado tuyo.

¿Cómo surge Clóset?

Era una canción que la había escrito para mí. La hice luego de salir de una sesión de terapia, fue una carta a mi niño interior. Ahí se iba a quedar la cosa, pero luego fui a una sesión de composición y luego de ver que no fluía la situación saqué todo este sentimiento he hice el tema. Clóset la escribí antes de salir del armario con mis papás. Con mis amigos y otras personas, pues todo normal. Con mis papás tenía más miedo, una lucha constante de qué por qué tenía que hablarlo. Pero mi psicóloga me recomendó atravesar por el conflicto y escribí esta catarsis que pensé que nunca la iba a lanzar.

¿Qué opiniones había recibido de su equipo?

No lo quería combinar porque venía de escuchar de mi familia, de los mánagers, de gente de la industria que aseguraban que dañaría mi carrera. ‘Tú estás empezando y no te puedes dar ese lujo’, me decían. Eso te hace dudar mucho. Por eso pasé dos años sin lanzar música. Me alejé de redes y ya no compartía mi vida. Fue a los 22 cuando escribí este tema. Yo mismo empecé este proceso de aceptación y entender todo lo que me pasaba. Creo que para nadie era sorpresa. Veo que era importante lanzar este tema porque estoy viendo cómo lo están recibiendo las personas. Lo más difícil fue conseguir las palabras correctas. Qué bonito que alguien puede decir que hay una canción para esto.

¿Hace cuánto tiempo escribió la canción?

Tiene dos años guardada, pero la carta la hice cuando tenía 22, que fue la primera vez que también salí con un chico. Uno evita toda esta exposición y uno sabotea muchas relaciones por todos estos miedos. Es un proceso de años. Coincidencialmente lancé Clóset un 23 de agosto, dos años después de tenerla lista.

¿Cómo decide lanzarla?

Era un regalo para mí, pero la primera vez que la mostré fue a una amiga y ella se atacó a llorar. Y siendo tan amigos, provocó que habláramos de temas que no siempre tocamos. Eso me hizo dar cuenta de lo especial que puede ser. Genera un puente para poder hablar de lo que la sociedad no acepta. El tema general de la canción es dejar de vivir cumpliendo las expectativas de otras personas.

¿En qué otros clósets cree que vive? ¿En qué más cree que lo encasillan?

El recibir la aprobación que uno espera cansa, y te deja infeliz. Por eso, creo que es muy loco y hay que hacer lo que uno sienta. A través de mi vida creía que tenía que conseguir logros para que mi país esté orgulloso, mi familia lo esté y así acepten este lado de mí que no les gusta. Yo he hecho tales logros y tampoco les gusta ni lo aceptan. Entonces más bien, terminé infeliz para complacerlos y no están contentos. Ahora estoy conmigo y ya. Eso sirve para todas las personas.

¿Se siente más libre?

La verdad no. Igual o peor, porque ha traído muchos problemas familiares. He visto muchos ataques de homofobia muy fuertes, la mayoría de Ecuador. En Instagram no se ven los comentarios porque la app filtra mucho. Pero en una sección de preguntas había miles de preguntas llenas de ignorancia, con rabia. También de muchos medios amarillistas que no deberían ser así. Al final sé que tengo piel muy dura. No ha sido un proceso fácil pero estoy bien.

¿Y qué es lo mejor?

Que no estoy ocultando nada y eso sí es increíble. Y esa gente que viene con cosas negativas, pues es mejor para saber que no quiero tenerlas en mi vida. La gente que te quiere va a estar contigo. Estoy muy orgulloso de Clóset.

Nada importa en verdad, el nuevo disco

El próximo EP de Johann está casi listo. Este llevará por nombre Nada importa en verdad y ya ha adelantado dos temas, Cielo y Clóset. Por lo que su temática y estética se hilaran a estos adelantos. “He crecido y creo que puedo tocar otros temas. Cielo habla de sexo, pero incluso ahí lo hago más artístico. Quiero que mis canciones sean reales”, explica.

El EP tendrá seis canciones pero está dudando si incluir una más. Todo dependerá que se apegue al concepto que ya ha demostrado. “Con este álbum muestro ser yo. La gente que me conoce sabe que soy muy libre pero limitaba esa parte en mi música, en mis redes. Ahora quiero ser más honesto y abierto”, confirma.

El artista que radica entre Ciudad de México y Miami también ha mostrado su lado más sexy en sus videos y fotografías de Instagram. “Soy una persona muy sexual. He querido unirlo a lo mío pero no lo busco desde un lado para generar controversia o morbo”.

