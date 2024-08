Johann Vera estrena Clóset, canción con la que habla abiertamente de su sexualidad

"Me cansé de que otros digan que es prohibido tomar de la mano a quien más he querido", canta Johann Vera en una de las estrofas de su canción Clóset. La balada pop habla de su aceptación como hombre gay tras varias años de analizar cómo decirlo a su audiencia.

Con un vestido de gamuza roja y accesorios de cristal, un atuendo que muestra un estilo más andrógino, el guayaquileño radicado en Miami, interpreta el tema lleno de sentimiento. De la misma forma los actores del clip muestran el amor en la diversidad sexual.

La letra de la canción la compuso junto a Kevin Aguirre, Nico González, César Pinzón y la revelación del pop colombiano Ela Taubert.

"No creo que sea sorpresa. Siento que he tratado de poco a poco y públicamente de empezar a aceptarme por quien soy desde hace varios años", explicó en YouTube Johann Vera. A lo que también agregó: "Escribí 'Closet' hace exactamente dos años saliendo de terapia en un salón con tres compositores heterosexuales que por más que trataba de explicarles la idea no conectaban porque NO lo han vivido. Y es entendible. Al final todo se trata de eso, de empatía. De respeto", explic´ó.

La salida del clóset de Johann Vera y su repercusión familiar

En una transmisión vía Instagram explicó que aunque su familia lo apoya y sabe de su orientación sexual desde hace un par de años, no estaban de acuerdo con lo que lo de a conocer de forma pública. "Les dije a mi papás que venga, siéntese, veánlo (el videoclip de 'Clóset'). Y pues escaló horrible la conversación... Demosle tiempo a todo", expresó mientras se reponía de las lágrimas.

Admitió también que ha recibido mucho amor de amigos y seguidores en redes sociales. "El lanzamiento de Clóset es desde la luz, lo positivo", señaló. Entre quienes han apoyado a Johann Vera están Lele Pons, Dicapo, Dayanara y Guaynaa.

También explicó que este momento se lo había imaginado vivirlo con su expareja de quien no reveló detalles.

