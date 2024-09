Trueno: “Tengo que cumplir mi promesa de ir a Galápagos”

Si el barrio te respalda, puedes conseguirlo todo. Básicamente eso es lo que ocurre con Mateo Palacios Corazzina, de 22 años, un chico común, pero que tiene en sus espaldas a millones de personas que sostienen su trayectoria.

Quizá por su nombre de pila no le suene familiar, pero decir Trueno ya es sinónimo de hip-hop y talento urbano. Sus canciones son oídas por más de 25 millones de personas al mes y en el mundo ocupa el lugar 225 de los artistas más escuchados en Spotify.

Del Barrio de La Boca para el mundo. Eso queda claro, siempre deja presente que el lugar donde nació siempre lo respalda. Al que vuelve siempre a visitar a sus familiares o a ver a sus amigos de toda la vida luego de una gira.

Hoy se la pasa viajando. Puede estar en Estados Unidos o España grabando, o haciendo presentaciones en cualquier país de Latinoamérica, en donde acaba de empezar la nueva etapa de su gira El último baile.

Esto lo trae por Guayaquil y Quito el 20 y 21 de septiembre, en el Arena Top y el Festival Wanka Beats, respectivamente.

Desde su habitación, Trueno se enlaza con EXPRESIONES y conversa amenamente de lo que está ocurriendo con su música y cómo logra seguir tan conectado con esas calles en donde se formó como el virtuoso de la lírica que es hoy.

La entrevista con Trueno

Su carrera despuntó con la competencia de RedBull Batallas cuando tenía 16 años. ¿Vio la final suda-

mericana a mediados de agosto?

No la pude ver. Últimamente he visto en redes más las batallas de las plazas en Argentina que han tomado mucha fuerza. Ahora veo que antes era solo freestyle, se están abriendo a batallas escritas y otros formatos. Eso me gusta. Por eso recomiendo que siempre la vean, primero, porque es un gran espectáculo y por el gran ingenio de los pibes.

Está de gira y hay un repertorio fijo. ¿En Guayaquil y Quito podremos ver momentos de improvisación?

Sí, claro que habrá. La gente que tiene la duda tiene que saber que siempre hay freestyle. Nos retiramos de las batallas, pero seguimos practicando.

¿Tiene algún tema que le interese rapearlo o llega en ese momento?

Es cien por ciento improvisado. Obviamente que los freestyle tienen mucho que ver con los países a los que voy. Yo intento recorrer, conocer las palabras del lugar, y siempre me toca hacer antes de los shows. En el escenario suelto todo lo que aprendí de cada sitio. Inspirándome en el público se me caen las ideas.

Compartió hace poco unas historias denunciando el desalojo en su zona. ¿Por qué es importante para usted darlo a mostrar?

Es una historia que pasa por años. Quieren convertir al barrio La Boca en conexión con Caminito, convertirlo en Puerto Madero. Lo hacen sin ningún orden, le prenden fuego a las casas de familia. Lo combatimos con todo el barrio. No quiero ser una persona que deja pasar esto. Soy consciente que mi canal llega a bastante gente. La tele ni la radio muestran estas cosas no tan lindas. Yo voy a estar defendiendo a mi gente siempre.

Pedro ‘Peligro’ Palacios es su padre. Otro gran rapero de argentina. ¿Alguna vez quiso tomar su apellido artístico para su carrera?

Peligro siempre fue Peligro. Al principio me daba bronca de que él tuviera nombre de rapero y yo no (risas). Me llamo Trueno por una canción de él que se llama Trueno en la madrugada, que cuenta una historia del barrio.

¿Y quién gana en las batallas en estos momentos?

La mitad de mi vida ganó él, pero en la segunda mitad el alumno superó al maestro.

¿Alguna temática para su nueva música?

Todavía no ha terminado El último baile, así que esto tiene para rato. Quiero que esperen, porque tenemos algunas cositas por ahí guardadas que van a salir bajo el mismo concepto y nombre.

La industria exige cada vez más contenido.

Sí, pero yo trato de tomármelo con calma. La música es el único camino de mi vida, por eso decidí ir a mi ritmo y no depender de la demanda. A mí me gusta hacer de todo y ponerme a prueba. Pero la idea es defender al hip-hop latinoamericano.

Con ganas de ir a Galápagos

Su canción más popular en Spotify, Real Gangsta Love, hace referencia a Galápagos, Ecuador. Ahora que está de gira, ¿quiere ir a visitarlas?

Y ahora que lo nombré tengo que ir. Me han hablado muy bien de las Islas Galápagos, entraba perfecto en la rima y por eso lo nombramos. Y de paso invitamos a todo el mundo que visite el mejor continente que tenemos.

¿Y qué le habían contado de este lugar como para que lo tenga presente y calce perfecto?

Yo soy medio hippie. Me gusta la naturaleza, estar desconectado de la ciudad… La primera vez que fui a Quito (marzo de 2023) me encantó lo lleno de naturaleza que está, lo tropical que es el clima. Y bueno y la gente siempre me habla de las Galápagos. Que son un paraíso y justamente de eso habla mi canción, de no tener nada pero quererle darle todo a la pareja y las islas representan ese sueño. Es a donde quieres ir pero que se te hace difícil cuando tienes un amor de barrio.

Pero cuando se acaben todas sus obligaciones, ya puedes darse unas vacaciones por acá…

Pues es loco. Al trabajar de lo que uno ama, no se siente como un trabajo. Es pesado porque no dejamos de hacer cosas todo el tiempo, pero tampoco dejo de conocer países, personas. Por eso me tomo un momentito en cada viaje para poder recorrer la ciudad y encontrarme con la gente local. Eso lo tomo como si fuera la energía similar a tener vacaciones. Se me hace difícil dejar de trabajar porque no lo tomo como tal. Incluso si me tomo unos días me llevo la computadora y sigo grabando. Pero ahora sí o sí tengo que ir a las Galápagos, si no soy un vende humo. Ahora las tengo que conocer.

