Vito Muñoz sale de TC y se compara con Jorge Ramos

El comentarista deportivo Vito Muñoz se despedirá de TC, el lunes 30 de septiembre. “Todavía quedan algunos días en el canal”, expresa intentando hacerse el misterioso. Su compañero Diego Arcos comentó sobre el motivo de esta salida: “asuntos relacionados con sus empresas y nuevos negocios lo obligan a estar tres o dos días por semana en Machala”.

El también empresario se compara con el presentador mexicano Jorge Ramos, quien permanecerá hasta fines de año en Univisión tras 40 años y luego de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Mientras que el ecuatoriano añade que se irá antes de las elecciones en nuestro país. “Creo que es el momento”. Jorge tiene 66 años y Vito, 68. Le han hecho ofertas políticas, pero niega que sea por esa razón. En las últimas semanas se han dado movimientos en TC y algunas salidas. Lida Pérez opinó: “Ramos se va porque no aceptó el dinero que le ofreció Univisión. Quería más. ¿Muñoz por qué se marcha?”.

No cree que esté tan resentido

Carlos Scavone supuestamente está resentido con Eduardo Andrade porque no lo defendió cuando le estaban lanzando dardos en un espacio de farándula. Sin embargo, Eduardo no se hace problemas y a este comentario respondió: “Ni idea, es mi amigo. Por mi parte está todo bien. Me sigue escribiendo, así que supongo que tan resentido no está”. Carlos siempre se confesó admirador de Eduardo y este cuando debutó en 'Combate' le deseó buena suerte. En la foto en Las Bahamas (Playa de Los Cerditos).

Pronto será madre

El hijo de la exreina de belleza Olga Álava nacerá el próximo mes en Estados Unidos. En ese país se organizó el baby shower, con familiares y amigos cercanos que viajaron para compartir con la futura madre. El nene llevará los nombres de Gregory Ditmer. Olga está ansiosa por conocerlo y cargarlo, pero a la vez quiere detener el tiempo y seguir disfrutando de esta etapa y sentirlo en su vientre.

Solo está haciendo su trabajo

Muchos comunicadores no terminan de comprender que ellos no son los protagonistas de la noticia, sino el entrevistado o el hecho. Lazito de la Farándula entrevistó a Víctor Aráuz para 'Los Hackers'. Su compañera Marián Sabaté no se cansó de hablar ‘del logro’ del reportero y que el resto de periodistas que estuvieron con el actor solo pusieron los micrófonos (es lo que se vio en pantalla).

En ocasiones ocurre aquello, pero en otras, algunos esperan que el entrevistado deje de hablar con tal o cual reportero para hacer sus propias preguntas y cada quien tener su material. Lo hemos visto un montón de veces. Más que Lazito, fue la rubia presentadora la que armó el alboroto. Él solamente hizo su trabajo con Víctor, quien ya sabemos que prefiere de lejos a la prensa rosa.