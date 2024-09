Dieter Hoffmann: "¿A Miguel Melfi le consta que yo soy gay?"

Me pica la lengua . El presentador y reportero está indignado por las declaraciones que hizo el panameño

El panameño Miguel Melfi, quien fue parte de El poder del amor, volvió a alborotar el avispero al dar una entrevista en Tropicana Colombia y mencionar un hecho que supuestamente le hizo daño y en el que se involucra al presentador y reportero Dieter Hoffmann.

“El chisme era que había un video mío en el que yo estaba borracho con un presentador de farándula que es gay. No tengo nada en contra de los gais. Imagínense cómo se sintió mi familia. En ese momento yo estaba lanzando una canción”, relató en el espacio radial. Cuando se armó este escándalo, Dieter de 'Los Hackers' fue salpicado y al comentarista de farándula Mauricio Altamirano, quien ahora vive en Estados Unidos, le causó dolores de cabeza porque hizo comentarios al respecto en un programa digital por los que le siguieron un proceso legal.

“Después de dos años, Miguel Melfi nuevamente habla de un tema tan delicado y que hasta llegó a demandas. La pregunta pudo haberla evitado. ¿Qué calidad moral tiene para que en su entrevista a un medio colombiano se atreva a mencionar algo personal de lo que yo jamás he hablado y menos he hecho público. No había necesidad de expresarse de esa forma de mí. Asegura que soy homosexual. ¿A él le consta para que pueda afirmar eso?”, sostiene Dieter.

Según el presentador, existe un acuerdo de por medio entre ambos, “no solo un acuerdo verbal sino escrito, en el que quedó claro que ninguno de los dos va a referirse al tema de manera explícita y menos reveladora y tampoco descalificar ni al uno ni al otro. En resumen, ninguno de los dos vamos a hablar ni en bien ni en mal. Ahora habla para sonar, ya que va a lanzar una nueva canción y está haciendo su gira de medios en Colombia. Si tanto le afectó, ¿para qué después de dos años vuelve con lo mismo y peor aún habla de mi sexualidad? Yo he sido una persona respetuosa con él, lo he defendido, estuve pendiente de la demanda contra el Cuy que Miguel ganó”.

Dieter indica que jamás ha roto el acuerdo. “Así como pide respeto, yo le pido respeto. No tiene calidad moral. En el reality La casa de los famosos en Colombia se metió en un matrimonio para llamar la atención y estar en el ojo público”.

Gabriela es solo su compañera

Sin explicaciones, Gabriela Pazmiño no apareció en el programa Noticias de la mañana', de RTS, el martes 10 de septiembre. El día anterior se la vio distanciada, algo marginada del grupo. Tal vez porque el reciente fin de semana, sus compañeros acudieron al cumpleaños de José Luis Arévalo (en la playa), y los que no asistieron fue por diferentes motivos.

En este caso, el presentador, a quien se lo ve bronceado y con la sonrisa de oreja a oreja, no la convocó porque ella no lo invitó a su festejo cumpleañero alegando que en su casa no ingresan hombres. Mientras esto ocurre tras bastidores, José Luis se prepara para competir en El rey del sánduche junto a La Nena e Isaac Delgado. Lo que quedó claro es que para él, Gaby solo es su compañera.

