José Luis Arévalo no invitó a Gabriela Pazmiño a su cumpleaños

A José Luis Arévalo, de RTS, le emociona celebrar con bombos y platillos su cumpleaños (9 de septiembre). Volvió a tirar la casa por la ventana el reciente fin de semana en la playa. Invitó a sus compañeros de 'Noticias de la mañana', pero no convocó a Gabriela Pazmiño.

¿Cuál es la razón? Ella tampoco lo invitó al festejo por su onomástico que organizó en julio porque, supuestamente, a su casa no entran hombres, ya que a su esposo, Dalo Bucaram, no le agrada. Sin embargo, ingresan los amigos de sus hijos y del político y los esposos de las amigas de Gabriela.

La celebración por el cumpleaños 46 de José Luis continuó el lunes 9 durante el programa. A ella se la vio marginada. No todos son amigos, solo compañeros.

Durante el programa. Redes sociales

Pero no fue la única novedad: a diferencia del año pasado, Úrsula Strenge no acudió. La justificación es que ella estaba en el cumpleaños de otra amiga. Seguramente para evitar los dimes y diretes, Isaac Delgado publicó un video de ellos en el mar. Deberían hablar claro.

Tampoco asistieron al festejo playero Roselena Vásconez y la directora, Mariuxi Padilla, quienes estudian una maestría.

"Soy flaca, pero parezco perro comiendo"

María Teresa. Cortesía

La deportista María Teresa Guerrero todavía no ha puesto sus cinco sentidos en su participación en 'Master Chef Celebrity', segunda temporada, porque está enfocada en el Ironman 70.3 que se desarrollará a fines de este mes en México.

“El año pasado me llamaron para el reality, pero no pude porque estaba entrenando para otro Ironman. Ahora mis obligaciones deportivas me lo permiten. En Estados Unidos no puedo ver el programa de Ecuador, porque está restringido, no sé las razones. Sé que es muy divertido. La convivencia no es larga, no podría vivir en otro lado mucho tiempo, porque estoy establecida en este país. Siempre dije que regresaría a la TV por algo que no me ocupe más de un mes o dos meses. Es perfecto y una buena oportunidad. Llevo viviendo diez años en esta nación, acá no hay empleada. Tal vez si eres millonaria, pero no es mi caso (risas). Me ha tocado aprender a cocinar, no es que soy experta o un chef. Además soy atleta y debo alimentarme bien. Soy flaca, pero parezco perro comiendo (risas)”.

