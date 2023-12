En septiembre del 2019, la actriz Cecilia Cascante se casó con su colega y amigo Martín Calle. Ya cumplieron cuatro años y lo celebraron en Bogotá, Colombia, donde ella compitió en el reality ' MasterChef Celebrity' que emite Teleamazonas. No es experta en el arte de la cocina.

Aunque todavía no es madre, decidió soltar y dejar que los niños lleguen según la voluntad de Dios. Cecilia, quien estuvo nominada a los premios ITV como mejor actriz, cumplirá 42 años el 21 de diciembre.

Muchos talentos han incursionado en los reality shows. Usted no ha sido la excepción.

La oportunidad en 'MasterChef Celebrity' se dio porque nunca les he tenido miedo a los retos diferentes. Con Teleamazonas hemos mantenido conversaciones para otro proyecto. Cuando surgió la propuesta, les advertí que no soy experta. Para ellos aquello no era importante, sino vivir una experiencia. Ya estuve en 'Soy el mejor' (TC). No son ajenos los reality shows para mí. Era cansado. Se grababa de lunes a sábado, solo teníamos libres los domingos. A veces daban clases de cocina a las seis de la mañana. Nosotros cocinamos a lo criollo; allá lo que se prepara es comida gourmet, hay que conocer técnicas. Fue una vivencia increíble.

¿Es decir que la cocina no es su fuerte?

En pandemia le cogí amor a la cocina. Era mi terapia, mi escape. Estaba harta de las malas noticias, me dediqué a practicar ejercicios y a cocinar. Preparé algunos platos. Cuando volvimos a la normalidad, solo lo hacía muy de vez en cuando. Perdí el ritmo. Dicen que tengo buena sazón, aunque no es mi fuerte.

¿Se le quemaba el arroz o le quedaba salada la sopa?

(Risas) No es para tanto. Preparaba un arroz o un pollito, no era tan terrible. Yo lo hacía con receta en mano. Es diferente cuando se cocina a diario. Martín prepara unas costillas espectaculares, yo unos ricos ceviches y una lasagna que le encanta a mi familia.

Como ama de casa, debe saber con cuántas papas se hace un locro.

Ni Martín ni yo cocinamos a diario. Tengo la ayuda de un señor, Johnson, quien es todo en la casa, es lo máximo. Era la persona que ayudaba a Martín. Sé que no es común que un hombre esté al frente. Él hace todo.

Algunos hombres son posesivos y machistas. ¿A su esposo no le daba celos que estuviera cerca de otro, aunque sea la persona que los ayuda?

Cuando éramos novios, Martín y yo tuvimos algunos tropiezos por sus celos o manera de pensar. Desde que nos casamos superó aquello, conversamos mucho, hasta que cambió totalmente.

¿Siempre la apoyó para que fuera parte del reality?

Mucho. Me daba ánimos y la seguridad necesaria, me decía que iba a poder. Debí ausentarme un buen rato de la ciudad, tengo mi negocio de belleza. Todo aquello me hacía pensar si debía aceptar o no. En septiembre viajé a Colombia, me quedé un mes y medio aproximadamente.

La mamá de Efraín Ruales, Nachita, compartió con usted. ¿Su participación fue cuestionada?

Ya la conocía un poco por su hijo. Me tocó viajar con ella. Llevarse mal con Nachita es imposible. Como ama de casa sabe cocinar, tiene su sazón, pero no es una experta en cocina gourmet. A algunos les parecía bien su intervención, a otros no. Si nos dieron la oportunidad, es una bendición. Hay que agradecer.

Ha participado en reality shows de baile, cocina... ¿Aceptaría ser parte de un espacio como Desafío a la fama, en el cual se exponen intimidades de los competidores con lujo de detalles?

No comparto los contenidos de ciertos reality shows. Bailé, cociné, pero exponer mi vida de manera innecesaria no me interesa. No me sentiría cómoda. Además, al estar casada no es solo mi decisión, ya es de dos. No soy nadie para opinar de las personas que lo hacen. Fuimos a cocinar, aunque se dieron ciertos conflictos por las diferentes personalidades. No tuve choques con nadie, creo que es por mi forma de ser. Respeto cómo son las personas. Sí tuve afinidad con unos más que con otros.

Fue nominada a los premios ITV. Cortesía

Estuvo nominada como mejor actriz a los ITV. Algunos comentan que usted debió llevarse el reconocimiento y no Gigi Mieles.

La gente se apasiona, pero no se debe desmerecer el trabajo de los demás. Tengo más trayectoria, sin embargo la considero talentosa. La conocí en 'MasterChef Celebrity'. Considero que lo mal planteado fueron las categorías, no es lo mismo cine que TV. Me imagino que estuve nominada por Los excelentes, una comedia digital. Ahí compartí con Martín, Miriam Murillo e Isidro Murillo. Aunque Ecuavisa volvió a emitir Tres familias.

¿El 2024 la volveremos a ver en pantalla?

A la comedia Los excelentes la queremos llevar a la TV. Ya lo decreté. En teatro trabajé en 'El cuartel de las locas' y en 'Las chicas OnlyFans'. A partir de marzo volveremos a las tablas. Tenemos un par de obras.

Muchos quieren verla convertida en mamá. ¿Se siente presionada?

A veces sí, pero ya no lo permito porque aquello afecta. No depende de mí, solo de Dios. Martín tiene cinco hijos grandes. Yo deseo uno, pero decidí soltar y no estar centrada en esa idea. Me he entregado. He hecho tratamientos, el doctor me ha dicho que el cuerpo tal vez esté respondiendo a esa presión.

Se comenta mucho sobre la salud de Martín. ¿Qué pasa realmente?

Hace algunos meses estuvo delicado, no es de ahora. Cuando yo estuve en Colombia lo debieron internar. En 2015 también se hospitalizó por una dolencia renal. Yo no existía en su vida como pareja.

Si él se complicaba, ¿le habrían permitido salir del reality?

No sé, pero conversando creo que se habría dado. Yo firmé un contrato con ciertas exigencias, pero en un caso extremo se debe tomar una decisión.

Los hombres son flojos para las enfermedades...

Ha bajado de peso, debe recuperarlo. En otro momento se hinchó. Cero tumores, tampoco es cáncer. Hay que regular niveles, unos están altos y otros bajos. Cuando la salud se afecta, hacemos conciencia de la importancia de cuidarnos. Además les tenía miedo a los doctores, ahora está centrado y sigue todo al pie de la letra. Le voy a dar caldo de bolas para que suba de peso (risas).

¿Qué quemaría del 2023?

Aquello de dejar todo para después, para el otro día que nunca llega. Todo lo que nos ocurre pasa por algo, para vivir una experiencia. Pido salud, empleo, respeto y amor en todos los sentidos

