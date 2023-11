Masterchef Celebrity Ecuador: El Reto de Campo que Yilda no supo abordar

Para el tercer capítulo de esta temporada de Masterchef Celebrity Ecuador, los personajes se trasladaron a un pueblo colonial en medio de las montañas para el primer Reto de Campo. Los participantes, como celebridades, iban a "devolver a su público". Para este reto, iban a tener que cocinar para ochenta personas en noventa minutos.

"Cocinar dentro de la cocina y cocinar en el exterior es una gigantesca diferencia", dijo Juana, refiriéndose a los elementos que podía afectar a los competidores y a la preparación de los platos. "Todo puede pasar y eso siento en este lugar".

"En los retos de campo no cocinan para nosotros, le cocinan a gente distinta", dijo el juez Jorge Rausch. "La estrategia y el plan de menú debe estar diseñado para ellos".

Los participantes se dividieron en tres equipos: los delantal rojo, verde y azul. "Solo dos equipos serán los ganadores", explicó Erika Vélez a los cocineros. "El equipo que pierda portará el delantal negro y va derecho a la eliminación. No va a haber salvación".

"Espero de todo corazón que no hayan peleas, pero si las hay que no se las tomen personal", expresó Vélez.

Los líderes de los grupos eran José Andrés Caballero, Macarena y Andrés Crespo. A través de un sorteo con pelotitas se designaron los colores. Uno a uno escogieron los integrantes de los equipos. El equipo rojo, liderado por Macarena, estaba formado por Nayelhi, Paty, Susi, Hellen, Ceci y Yilda. El equipo verde fue manejado por Andrés Crespo, quien eligió como compañeros de cocina a Daniel Betancourth, Jalál, Nachita, Raúl, Juana y Alberto. Finalmente el equipo azul tuvo a José Andrés Caballero como capitán. Él fue ganador del Pin del Chef de un reto anterior, y conformó a sus integrantes de Luciana, Anthonny Swagg, Nikki Mackliff, Gigi Mieles, José Pacheco, Felipe, y Segrio 'el heladero'.

Se informó que un delantal dorado podía ser agarrado por cualquiera de los participantes. Lo especial era que cualquiera podía agarrarlo y tomar el mando de su equipo, como lo señalaba la presentadora.

"Siento que 'Maca' está un poco perdida", dijo Yilda. Ella fue quien aprovechó la oportunidad y se proclamó líder del equipo rojo. Esto generó controversias dentro de los participantes.

"Me traicionaron", reaccionó Macarena. "Quiere decir que me están hacen un 'Golpe de Estado'. Qué hija de su madre, eso no se hace. Además que no cumple órdenes".

Los platos de este equipo no eran servidos a la velocidad o calidad en que esperaban darle a las personas. Los comensales no se retuvieron con las críticas. Los servidos fueron los jueces de los platos en este reto. El equipo azul fue ganador, y el equipo verde se salvó de la eliminación. El equipo rojo recibió el delantal negro, y con esto, se suman otras caras que se verán en riesgo de abandonar el programa.

Los participantes con el delantal negro son Luciana, Andrés Crespo, Macarena, Nayelhi, Paty, Susi, Hellen, Ceci y Yilda. En el inicio del capítulo, Rausch explicó que ganar el Reto de Campo no sacaba a los que ya lo usaban de pasar a eliminación.

