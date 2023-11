"Eres la primera dama, pero para mamá siempre serás mi niña": a Lavinia Valbonesi

La influencer y modelo Lavinia Valbonesi de Noboa se convertirá en la primera dama de Ecuador a sus 25 años, tras la elección de su esposo Daniel Noboa como presidente de Ecuador. A esta ceremonia no asistirá su madre, Gloria Acosta Alcívar, pues no ha sido invitada, así lo dijo a EXPRESIONES en una entrevista exclusiva publicada este 22 de noviembre de 2023. ¿La razón? "Ella me bloqueó de su vida", aseguró Acosta, quien actualmente vive y trabaja en Miami.

En la entrevista con EXPRESIONES, la manaba de 55 años, cuenta que no mantiene contacto con su hija y que lo último que supo de ella, por su boca, es que estaba de novia con Daniel Noboa. Luego de eso solo se enteró por la prensa sobre su matrimonio, sobre su nieto y sobre el papel que sumirá como primera dama.

Pese a que la comunicación se cortó, Acosta asegura que al enterarse del roll que cumplirá junto al nuevo presidente de Ecuador, le dejó un texto al que ella califica como "un bonito mensaje", pero que nunca recibió respuesta.

EL MENSAJE COMPARTIDO CON EXPRESIONES

“Deseo para él sabiduría y equilibrio para que enfrente los problemas de nuestro bello país. Que su primer compromiso sea con la patria, pero también con la familia, lo hará de la mano de mi hija Lavinia que quizá no comprenda mucho aún por su juventud que los lazos de amor filial son para siempre. Amada hija, eres la primera dama para todo un país, pero para mamá siempre serás mi niña, esa que siempre demostró fuerza, firmeza e inteligencia para lograr sus objetivos. Siempre fui tu sombra y escudo porque tus logros eran míos también. Los bendigo como madre y abuela de mi nieto Alvarito”.

GLORIA ACOSTA A LAVINIA VALBONESILa madre de la primera dama le lee su mensaje a EXPRESIONES

