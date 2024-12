Toño Navarrete: "Tuve que poner el pecho a las balas"

Aproximadamente durante 19 meses, el cantante Toño Navarrete (32) se ausentó de los escenarios. Entre las principales razones para ello estuvieron la salud de su padre (José) y estar más pendiente de la empresa familiar. Hoy asegura que no se arrepiente de la decisión tomada.

Está de regreso con mucha música. Múdate a mi corazón es el tema que acaba de lanzar y asegura que vendrán otros en 2025. Por ahora se encuentra solo y enfocado en el trabajo.

Existe más de una razón para su desaparición musical.

Así es. Siempre he considerado que hay que tener la casa en orden, y en mi vida personal atravesé situaciones que afectaban mi presente artístico. Debí dejar de lado la chaqueta de artista para ponerme el overol y ayudar en el crecimiento empresarial de mi familia. Mis dos hermanos (Erick y John) se fueron a vivir a Estados Unidos, sumado a los problemas de salud de mi papá. Tuve que poner el pecho a las balas.

En la vida, todo tiene un propósito.

Si no pasaba por lo que estoy pasando, no estaría tan consciente de mi presente. He podido estar para mis padres, ser un pilar fundamental en mi familia. He estado ausente, pero seguí creando con el apoyo de mi equipo de trabajo integrado por mi mánager, Daniel Ugalde. Por ello regresé con un nuevo contenido musical.

¿Siente que valió la pena dejarlo todo temporalmente?

Totalmente. Hace casi dos años mi padre estuvo internado, es un paciente renal. Una bacteria se le metió en la columna vertebral. Dolió verlo sin poder caminar, ya lo hace nuevamente. Ahora veo a mi madre (Belinda) más fuerte y consciente, y a mis hermanos haciendo sus vidas en Estados Unidos. Muchas veces dicen que se debe aprovechar el momento porque el tren de las oportunidades solo pasa una vez en la vida. Creo que cuando se deja todo en manos de Dios, vendrán muchos más trenes.

El público olvida y se enfría rápidamente. ¿Cómo lo afectó este retiro?

No mentiré. Me siento como ese ex o esa ex que regresa a nuestras vidas y que nos pone feliz. Están saliendo fechas de shows. Pero digitalmente está costando, tengo que empezar desde cero. Las redes sociales son complacientes con la frecuencia de contenido. Si nos ausentamos, desaparecemos digitalmente, aunque se tenga seguidores. No me desanimo, pero hay que pelear. Les digo a mis hermanos que las redes son la ‘tele’ de mamá y papá, controlan lo que queremos ver.

A pesar del silencio musical estuvo trabajando…

En mayo de 2023 nació la canción Múdate a mi corazón, fue una colaboración. Durante esta ausencia aproveché para involucrarme como productor, algo que ya venía haciendo. Este trabajo tiene un valor agregado, lo siento más personal, me siento como un artesano que desde cero fabrica todo. Colaborar es muy común ahora, lo que importa es que salga un buen producto para que la gente pueda consumirlo. Es el inicio de un EP, está planificado. Tenemos en carpeta más de ocho temas, que verán la luz en 2025.

Más música para el 2025

​

¿Es decir que se vienen más colaboraciones?

En algunas yo soy el compositor, en otras hay colaboraciones; en cada una de ellas hay un aporte en diferentes áreas, ya sea como intérprete, compositor o productor. Lo siento un producto muy mío, muy personal. Lo que se quiere es que le vaya bien. Recuerdo que a mi primer tema, Dame un besito, no le tenía fe; sin embargo, mi equipo sí pensaba que iba a funcionar. Mi mánager me dijo que tenía que dejarme guiar. En 2025 tengo el anhelo de sacar una canción con muchos ecuatorianos a la vez. No necesariamente tienen que ser artistas reconocidos.

Tiene 32 años. Miguel Canales

Las Damas de Oro estarán en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se desarrolla en Chile. ¿Alguna vez le ha interesado ser parte de un certamen similar?

Estoy feliz por Lila Flores, existe un vínculo personal con ella. A las otras, Katty Elisa y Mayensi, no las conozco mucho. Creo que estamos bien representados, tengo la corazonada de que les irá bien. Yo lo he intentado en dos ocasiones, no se ha dado. Si Dios no lo ha querido es por algo, tal vez se viene algo mejor. No nos estancamos en el resentimiento, seguimos adelante. Soy muy juicioso y perfeccionista, un Tauro (risas).

¿Qué tan juicioso es?

Conmigo mismo mucho, trato de buscar un equilibrio entre lo que yo quiero y lo que la gente quiere.

¿El mejor regalo en esta Navidad?

Cuando se trabaja nos podemos dar nuestro propio regalo. Ya me lo he dado: sacar nueva música, lo mejor para mí.

Se mantiene solo, enfocado en su trabajo

La barba que luce en este retorno musical está muy tupida.

(Risas) Tengo barba desde los 12. Mi papá decía que la deje crecer para que crezca bien. Luego, en el colegio salesiano donde estudié no la permitían. Con el paso de los años se adapta un estilo hasta sentirse cómodo. La barba es el maquillaje del hombre. A un ‘man’ feo se le pone barba y se lo ve mejor (risas).

Muchos talentos locales se han mudado a Estados Unidos. ¿Usted lo ha considerado?

Yo voy y vengo de Miami, no hay que descuidar mercados, raíces. Dios nos lleva donde cree que debemos estar.

Haciendo referencia a su nueva canción, ¿quién se ha mudado a su corazón?

Estoy solo, es complejo estar con pareja. Ahora estoy enfocado en la música, en mi regreso. El poco tiempo disponible lo comparto con mi familia y amigos. Me gusta disfrutar de la escena musical de Guayaquil. Si llega una mujer que no me haga perder el enfoque, bienvenida sea. Aunque aquello es medio complicado.

Explora una nueva faceta, la producción. Instagram de Toño Navarrete

¿En algún momento, sobre todo en esta ausencia, se le cruzó olvidarse completamente de su carrera?

No se me pasó por la cabeza, pero me di cuenta de que la vida me llevaba a eso. A veces me sentía tan agotado, que no tenía fuerzas para sentarme a trabajar en la computadora y crear música. Los meses que siento que hay turbulencia en mi vida son junio y julio, tal vez porque en mayo es mi cumpleaños. Soy Tauro, signo de tierra, el de los cachos. Me da el bajón, salen las inseguridades que todos tenemos y me empiezo a cuestionar.

¿Qué se cuestiona a sus treinta y pico de años?

A veces me cuestiono si sirvo o no para la industria musical de este país, qué habría pasado si lanzaba tal o cual canción.

