Las Damas de Oro: ¿Lila Flores le copió la idea a Mariela Viteri?

La participación de Las Damas de Oro (Lila Flores, Mayensi y Katty Elisa) en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (a desarrollarse del 23 al 28 de febrero del 2025 en territorio chileno) trajo a la memoria cómo se formó esta agrupación, que representará a Ecuador en la competencia folclórica con el tema Canto de mi tierra, producido por Roberto Guerrero.

Inicialmente eran Las Damas de Hierro, pero Lila dice que no pudieron usarlo porque “en México ya está registrado ese nombre”. Luego se convirtieron en Las Damas de Oro.

Existen dos versiones que generan la polémica. La primera, la presentadora y empresaria Mariela Viteri en 2018 inició un proyecto llamado Mujeres de fuego, cuyo mentalizador fue Norman Zea, quien entonces trabajaba en Gamavisión como gerente de comercialización, y Maluli Oliva era la encargada de armar los guiones. En este iban a participar las artistas Jasú, Lila Flores, Nicole Rubira y Marvila.

Según Zea, “la idea era que cuatro mujeres interpreten canciones de despecho. Era inspirado en los reecuentros de música de despecho, cachos... La llamé a Mariela, con quien soy muy amigo y le dije que lo produzcamos. Teníamos a cuatro mujeres con diferentes personalidades. Nunca se les dijo que el proyecto se lo cancelaba, tuvimos una para porque se cambió de locación. Se reagendaron las fechas, Lila se desapareció, no Mariela, ni yo”.

Añade Zea que incluso se hizo una promoción, sesión de fotos, “se entregó ropa, Lila estuvo en la casa de Mariela, nos quedamos con todo escrito. Un día en radio Fuego se nos ocurrió ponerle el nombre. Todos necesitan trabajar, pero no nos pareció bien lo que ocurrió, Mariela se disgustó mucho. Lo ideal era decir que se retiraba y que ella iba a producir su show. Maluli Oliva fue la que escribió las historias, cada artista tenía un rol. Luego las vimos en Canal Uno”.

Mariela Viteri.

¿Qué dice Mariela?

La presentadora Mariela Viteri ahora decidió no quedarse callada y expresó: “El grupo lo armó Norman y fue el más afectado porque era su idea. El nombre que se iba usar, el tipo de show y el repertorio lo hablamos con Lila. Se tenía que buscar auspiciantes porque así se trabaja. Yo no me desaparecí. El error es que no lo registramos de inmediato, es importante el respeto”.

La versi´´on de Lila

La segunda parte de esta historia la cuenta Lila Flores, hija de Daniel Flores y hermana de Maggie Flores. “Nos unimos en 2018. Katty Elisa, Mayensi y yo estábamos en ese entonces como jurado en BLN en Canal Uno. Fue pura casualidad. Recuerdo que muchos nos atacaron en las redes sociales porque nos decían que no éramos las indicadas para estar ahí. Desmerecieron nuestro trabajo y trayectoria, no era justo. Nos permitieron cantar, pero nadie se esperó la reacción. Luego nos llamaron de Ecuavisa y hasta nos pedían que ofrezcamos un concierto, nos fueron llevando, nada estuvo planificado. Mariela estaba ocupada. Si no se le pone el ojo al ganado, las vacas no engordan. Yo no tenía compromiso, no me le cogí el proyecto, ni lo copié”.

Rumbo a Chile

Las Damas de Oro tienen previsto viajar a Chile a mediados de febrero del próximo año. Se les viene un trabajo fuerte, “ensayos, acoplarse con la orquesta del festival, promoción, entrevistas con medios chilenos, alfombra roja, es una exposición completa”. Lo más duro: enfrentar al ‘Monstruo’ en la Quinta Vergara con un tema de la inspiración de Lila, Katty Elisa y Roberto Guerrero, esposo de Katty Elisa.

Las Damas de Oro: Lila, Katty Elisa y Mayensi.

Las prendas que llevarán son de Guillermo Silveiro y José Luis Fernández. “Ya nos hemos reunido. Queremos mostrar un atuendo folclórico, también andino”, indica Lila.

