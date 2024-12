Mariela Viteri: Los amigos de Miguel Cedeño se reúnen en su casa

Anualmente algunos comunicadores se reúnen en diciembre para celebrar la fecha y para recordar al amigo que partió, el presentador Miguel Cedeño. La cita es en la casa de Mariela Viteri con la que la Cerecita mantenía una excelente relación. Ella lo llamaba ‘Mi gordo’. Por primera vez este encuentro con Marlon Acosta, Silvana Torres, Priscilla Tomalá y la autora de esta sección se convirtió en un almuerzo que duró hasta entrada la noche del sábado. Los apagones fueron la principal razón del cambio de horario.

Isaac Delgado: Úrsula Strenge se solidariza con el presentador por muerte de su padre Leer más

Por residir en Estados Unidos, Mauricio Altamirano no acudió. Tampoco estuvo Mónica Buchelli por compromisos de última hora. Además compartió con el grupo, el novio de Mariela, Roberto Trujillo, quien es muy divertido y conversón. Fue obvio que también le gusta mover la lengua. La torta navideña y el helado no faltaron, así como una rica comida. Para sorpresa de los invitados en la salsa golf, la anfitriona metió la mano, es decir la preparó. Roberto celebró sus habilidades culinarias.

Entre bromas le dijeron que ya estaba lista para participar en Master Chef Celebrity, el reality de cocina de Teleamazonas. No mostró mucho interés en ser parte de este programa, una de las razones porque tendría que viajar a Bogotá, Colombia, donde se graba y considera que como empresaria no puede alejarse de sus negocios. Y el otro motivo porque alegó que a veces las participantes no salen maquilladas. Algo que no le agradaría. Quiere estar siempre regia. Por cierto, cada vez las minifaldas de Mariela son más cortas, no deja nada a la imaginación.

(Te invitamos a leer: Los influencers: ¿Se puede confiar en ellos?)

El 27 de diciembre cumplirá un año más de vida, a diferencia de otras ocasiones, esta vez no tiene ganas de organizar festejo. Debe hacer lo que le nazca, sin presiones. Compartir con sus hijos, Mariela y Ricardo Mórtola que ya están en camino, viven en Europa. Durante la toma de las fotos, su corto modelo sin manga (color blanco) mostró uno de sus pechos.

Con Mariela. Cortesía

Silvana Torres quiere bautizar a sus hijos

Tras el accidente que sufrió la hija de Silvana Torres, Xaviera, la presentadora de farándula de TC está considerando bautizar a la pequeña. En octubre se quemó el rostro. Siempre le ocurre algo, según su mamá. Su hijo, Lucas tampoco ha recibido este sacramento. No espere más. Su esposo Xavier es católico, ella no.

La Universidad de la Far´ándula se va de vacaciones

El programa digital que produce Marlon Acosta, La Universidad de la Farándula se tomará un descanso, a partir del 20 de diciembre. Volverá en enero. A propósito él está desesperado por inaugurar su casa, ya se la entregaron, pero faltan ciertos arreglos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de

calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!