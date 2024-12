Isaac Delgado: Úrsula Strenge se solidariza con el presentador por muerte de su padre

Me pica la lengua . Carlos Delgado es velado en Parque de la Paz de La Alborada

A mediados de este año, el padre del presentador Isaac Delgado, Carlos Julio (60), cayó enfermo. Al principio se desconocía el diagnóstico. Se creyó que era un infarto cerebral, lo que luego se descartó.

Presentó lagunas mentales y se consideró que algún virus o bacteria lo había afectado. Su sistema inmune se debilitó.

La familia vivió momentos de preocupación e incertidumbre. Finalmente se determinó que don Carlos padecía cáncer de pulmón y fue esa dolencia la que acabó con su vida el viernes 6 de diciembre.

La información, que se conocía de manera extraoficial, la confirmaron sus compañeros de Noticias de la mañana, Gabriela Pazmiño, José Luis Arévalo, La Nena Gutiérrez y Roselena Vásconez, a quien se la notaba muy afectada.

“Aunque no lo he demostrado, han sido días durísimos en muchos aspectos de mi vida; soy humano y también me quiebro, pero confío en que todo tendrá un propósito”, dijo Isaac cuando empezó esta dura etapa en su vida.

En ese mensaje, él le manifestó a su progenitor: “Papá, te vi en UCI, pero Dios te volverá a levantar, renovará tu vida y serás un testimonio vivo de lo que Él hizo en ti. Con más fuerza, más energía, más alegría y locuras como siempre te caracterizó. Dios tiene el control”.

Fueron meses de lucha, de grandes gastos e, incluso, los cortes de luz que ha atravesado el país complicaron la situación, porque el presentador tenía que estar pendiente de que los equipos que su padre necesitaba tengan energía y del pequeño generador que compraron.

Se organiza una rifa

Para solventar ciertos pagos se ha organizado una rifa solidaria de un dólar. Los que deseen colaborar pueden hacer el depósito en la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil 0032150263 (de Isaac Delgado).

Don Carlos era padre de Carlos Abel, Carlos Jeshua y Carlos Joel, aparte de Isaac y su esposa se llama Priscilla.

El presentador se convirtió en el jefe de la casa y debió asumir responsabilidades. Hasta el cierre de la edición no se conocían detalles de su velatorio.

A través de Instagram, Úrsula Strenge, quien está dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su hija Camila (muy delicada de salud), envió un mensaje a Isaac y a su familia que decía: “Los abrazo con el alma”.

