RC denuncia complicidad internacional en narcotráfico e injerencia en Ecuador

La RC cuestiona el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico

La Revolución Ciudadana expresó su rechazo a la injerencia extranjera en América Latina, cuestionando el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

En un comunicado, la Revolución Ciudadana expresó su rechazo firme a la injerencia extranjera en América Latina, cuestionando el papel de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y denunciando una doble moral en el tratamiento de organizaciones criminales.

El pronunciamiento destaca que, pese a la presencia de siete bases militares estadounidenses en Colombia, la producción de droga en ese país continúa en aumento. En Ecuador, se señala que cargamentos de droga salen desde puertos privados, camuflados en exportaciones de banano, sin un control efectivo por parte de las autoridades.

La organización política cuestiona que, a pesar del poder tecnológico de EE.UU., incluyendo radares y satélites, no se logra frenar el ingreso de droga a su territorio, que sigue siendo el principal destino del narcotráfico mundial. “¿Cómo pueden dar lecciones si no resuelven sus propios problemas?”, plantea el comunicado.

La RC denuncia el silencio frente a la mafia albanesa

Además, se critica la creación de narrativas como el “Cartel de los Soles", que —según el movimiento— buscan justificar sanciones contra gobiernos soberanos. En contraste, se denuncia el silencio frente a la mafia albanesa en Ecuador, presuntamente vinculada al expresidente Guillermo Lasso, lo que califican como una muestra de doble moral política y mediática.

El comunicado también hace referencia a expresidentes de Estados Unidos y América Latina vinculados al consumo de drogas, escándalos financieros y corrupción, señalando que “la doble moral es evidente: se erigen como jueces mientras son parte del problema”.

¡Basta de injerencias! ¡Basta de hipocresía! América Latina merece respeto y autodeterminación. ¡Estados Unidos, saque sus manos de nuestra región, saque las manos de Venezuela!”, concluye el comunicado.

