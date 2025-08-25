José Serrano encara dos audiencias a día seguido, hoy una en Miami

El exministro del Interior, detenido en Estados Unidos, implicado en asesinato de Villavicencio

José Serrano es señalado por estar implicado en el caso Magnicidio FV

Ya han pasado 18 días desde que el 7 de agosto del 2025, José Serrano, exministro del Interior del correísmo, fue apresado; permanece en el Centro de Detención de Miami.

El lunes 25 de agosto se desarrollará la audiencia, dentro de su proceso. Al momento no se conoce cuál es su estatus migratorio en Estados Unidos.

Serrano, también excandidato presidencial por Centro Democrático, entonces dirigido por Jimmy Jairala, se encuentra en manos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

Solamente se han dado a conocer rumores sobre las razones de su detención. Se ha dicho que lo arrestaron por un problema de tránsito. También se ha especulado con la posibilidad de que sea deportado a Ecuador.

Lo que le espera en Ecuador a Serrano

En Ecuador a José Serrano le espera la audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, que será el martes 26 de agosto del 2025. Él es uno de los vinculados por la Fiscalía General del Estado.

Además de Serrano fueron vinculados Ronny Aleaga, Xavier Jordán y Daniel Salcedo. El caso fue llamado Magnicidio FV.

El Exasambleísta y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, fue asesinado el 9 de agosto de 2023. Su familia busca justicia, que finalmente se conozca quién o quiénes fueron los autores intelectuales de ese crimen, ocurrido en medio de la campaña electoral.

Otra causa contra Serrano en Estados Unidos

Diego Vallejo, quien fue asesor de Serrano en el Ministerio del Interior, presentó una denuncia. Al fiscal Jason Reding, del Distrito Sur de la Florida, entregó un sobre con más de 30 páginas. También anunció, en su cuenta de X, que dejó esa información a la Secretaria de Seguridad.

Vallejo anunció que se trata de información en contra de Serrano y quién era su pareja, María Paula Christiansen.

Desde Estados Unidos, Serrano siempre se ha mantenido activo en redes sociales, haciendo denuncias sobre casos relacionados con el crimen organizado. En enero del 2024, Fiscalía abrió una investigación previa en su contra por revelar información reservada.

