Globos de oro: Así reaccionan los latinos nominados

La actriz y cantante Selena Gomez, de 32 años, fue nominada a dos premios Globo de Oro. Las categorías en las que fue nombrada están mejor interpretación de una actriz de reparto en una película por Emilia Pérez y mejor interpretación de una actriz en una serie de televisión - musical o comedia por Only Murders in the Building.

“Felicidades a mi familia de Emilia. ¡Mamá @zoesaldana, sí!”, expresó Gomez a través de una publicación en sus historias de Instagram.

En una publicación posterior, compartió un video donde aparece llevándose las manos al rostro mientras escuchaba el anuncio de los nominados este lunes 9 de diciembre. En el pie de foto del video, agradeció la nominación y reconoció a su compañera de reparto Zoe Saldaña, quien también fue nominada. “No sé ni qué escribir. Estoy agradecida y honrada, @goldenglobes. Estoy orgullosa de @zoesaldana”, escribió.

Además, dedicó unas palabras a su compañera de Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, y al equipo de producción: “@karsiagascon, agradecida de conocerte. Felicidades a Jacques, Clément y Camille”.

Destacada presencia hispana en las nominaciones a los Globos de Oro

Los artistas hispanos han tenido una notable representación en las nominaciones a los premios Globos de Oro de este año. La actriz colombiana Sofía Vergara ha sido nominada como mejor actriz en una serie limitada por su trabajo en Griselda. Esta nominación marca la cuarta vez que Vergara es considerada para estos premios, habiendo sido reconocida previamente por su actuación en la comedia Modern Family.

En la categoría de mejor actriz de reparto en televisión, la actriz de origen puertorriqueño Liza Colón-Zayas ha sido nominada por su interpretación en la serie de comedia The Bear.

En la misma producción, la española Karla Sofía Gascón ha sido reconocida como mejor actriz, siendo la primera mujer trans en ser considerada en estos premios.

Por su parte, en las categorías de actuación masculina, Javier Bardem ha sido nominado como mejor actor de reparto en televisión por su actuación en Monsters, y Diego Luna ha recibido una nominación en la misma categoría por su papel en La Máquina.

Estas nominaciones reflejan la creciente presencia y reconocimiento del talento hispano en la industria del entretenimiento. La ceremonia de los Globos de Oro se transmitirá el domingo 5 de enero por la aplicación de Paramount+.

