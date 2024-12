Álex Vizuete y Givanna: la historia de amor que nació de una casualidad

El actor Álex Vizuete, conocido por su carisma y sentido del humor, atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Desde hace más de seis meses, mantiene una relación con Givanna, una joven azafata que ha conquistado su corazón de una manera especial.

Todo comenzó una noche casual en un bar, cuando ambos coincidieron por pura casualidad. Givanna había elegido el lugar para celebrar su cumpleaños y, al entrar con globos en mano, llamó de inmediato la atención del actor. "Desde que la vi me quedé tonto, estúpido, dije: '¡Qué linda! Tengo que interactuar con ella esta noche'. Y así fue como todo empezó", compartió Vizuete, quien no oculta su emoción al hablar de su pareja.

Un amor que nació de lo simple



La conexión entre Álex y Givanna se dio de manera natural. Durante esa noche, compartieron miradas, bailaron y comenzaron una conversación que pronto derivó en múltiples citas.

Para el actor, uno de los aspectos que más lo cautivó fue la autenticidad de Givanna y su total desconocimiento sobre la carrera de Vizuete.

Además, Vizuete detalló que cuando se conocieron, ella no sabía quién era él, ni a qué se dedicaba. Solo había escuchado su nombre por un pódcast (Sorbito de Opinión) que su hermana seguía, pero nunca había visto su trabajo en televisión, resaltando que la atracción de su pareja hacia él se basa en su personalidad y no en su fama.

Una relación discreta pero sólida "Tiene unos ojos maravillosos y una sonrisa que me mata. Lo tiene todo, es simplemente, wow."

Aunque la pareja no oculta su amor, han optado por mantener su relación alejada de las redes sociales. Según Vizuete, esta decisión no es un intento de ocultarse, sino una forma de proteger su privacidad. "No soy un criminal para esconderme, el amor no se oculta. Somos personas libres que vamos a donde sea, al cine, a cenar, vivimos una vida de pareja normal y preciosa", explicó.

Sin embargo, la atención mediática sobre su relación ha generado interés en Givanna, quien recibió más de 12,000 solicitudes en Instagram tras conocerse la noticia.

A pesar de esto, ella ha decidido no aceptar a desconocidos, dejando claro que su prioridad no es la fama. "Es lindo saber que tienes junto a ti a una persona centrada que sabe lo que quiere. No quiere fama, por decirlo así", enfatizó el actor.

Para Álex, esta relación marca un nuevo capítulo en su vida. Después de experiencias pasadas que no resultaron como esperaba, asegura haber aprendido de los errores y encontrado en Givanna a una persona que lo complementa en todos los sentidos. "Es mi cable a tierra cien por ciento", afirmó emocionado, además mencionó que con ella todo le va mejor.

