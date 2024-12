Delary Stoffers: "Quiero cocinarle un encebollado a mi abuela paterna"

Cuando era parte del reality de cocina MasterChef Celebrity a Delary Stoffers (24), Miss Ecuador 2023, la directora de la organización Miss Ecuador, María del Carmen de Aguayo le propuso que participe en Miss Charm. Ahora, la modelo se encuentra en Vietnam en representación del país. La gala de elección está programada para el 21 de diciembre.

Luego tiene previsto permanecer más días en Asia y viajar a Holanda. Lo más probable es que regrese a Ecuador el próximo año.

Hija de Adela Villón y del holandés Harry Stoffers, quien falleció cuando ella era una niña, siempre estuvo convencido de que Delary iba a ser una reina.

Ahora estudia Negocios Internacionales en la Universidad Internacional del Ecuador - UIDE (en Quito).

¿Tal vez luego del Miss Ecuador, usted no consideraba volver a otro certamen?

Ir al Miss Universo como Miss Ecuador siempre fue mi sueño. Me di cuenta de que en los concursos es posible resaltar el potencial. No dudé en aceptar cuando me hicieron la propuesta. Yo creo que la reina hace sus oportunidades. Es la primera vez que una ecuatoriana está en este certamen. Es la segunda edición. Los países asiáticos son fanáticos de los reinados.

Su padre siempre supo que su hija iba a ser reina…

Desde niña lo decía, de alguna manera lo sentenció. Nunca he estado en Asia, pero por el modelaje estuve en Europa. Me encantaría conocer más de la cultura asiática y esta es la oportunidad.

¿Qué experiencia le dejaron Miss Ecuador y Miss Universo que considera serán sus fortalezas en Vietnam?

El crecimiento personal. Me siento más segura, a pesar de que he tenido poco tiempo de preparación. Estoy más recargada en todo sentido. Me avisaron cuando estaba en MasterChef Celebrity, hace aproximadamente un mes. El reality se grababa en Colombia, desde allá empecé a gestionar, a moverme. Al principio la elegida fue Georgette Kalil, pero tenía que viajar a China por trabajo.

A días de la Navidad, usted estará en Asia. ¿Allá disfrutará de las fiestas?

Espero pasar en Asia, quizá en Indonesia. Quiero ir a Holanda, donde vive mi abuela Henriette. Lo primero que haré es cocinarle un encebollado. Me gustaría vivir un tiempo allá para compartir con mi familia paterna. Solo he estado dos veces, cuando era una adolescente y en 2023. Probablemente regresaré a Ecuador en 2025. A pesar de la distancia mantengo comunicación con ellos. Sería un gran regalo de Navidad estar con mis parientes.

Su fuerte no es la cocina

Alta, de buena figura. Cortesía

En el reality ha quedado claro que cocinar no es su fuerte…

Cuando me llamaron para ser parte del reality les dije que no sabía cocinar. Sin embargo, aceptaron que participe. No sabía preparar absolutamente nada. Aquello es de familia. Nosotros comemos sano, sin muchos condimentos. La cocina no es la pasión de mi familia ni la mía (risas). Me gustan los dulces, pero solo comerlos.

A usted se le quema el arroz, la sopa le queda salada…

Como un tiempo viví sola porque trabajé para una agencia de modelaje en Londres, España, Alemania y Estados Unidos, solo me alimentaba con ensaladas y proteínas. No era una buena dieta, se quemaban o me quedaban crudas las verduras.

¿Tras su paso por el programa algo habrá aprendido?

No es lo mismo cocinar en la Costa que en la Sierra. Aprendí muchos trucos, ya preparo puré, me queda bien. Conozco algunos términos, las salsas me encantan. Aprendí a comer sin jugo. Generalmente los guayacos cuando almuerzan o cenan beben cola o jugo. En la alta cocina no es así. Se sirve por ejemplo un buen vino. Preparo encebollado, mi plato favorito.

Dicen los que han pasado por ese espacio que la tensión es muy grande mientras se cocina…

Yo quise disfrutar del proceso, estuve relajada, también fui para aprender de los compañeros porque algunos saben cocinar. El formato de Master Chef ayuda aprender sobre televisión. No sabré cocinar, pero me adapto fácilmente a otro país porque me encanta viajar. La altura de Bogotá no me afectó. La tensión estaba en la cocina. El grupo fue variado y lindo.

Puede decirse que es muy carismática…

Creo que ser sincera desde un inicio hizo que la gente se identificara conmigo. Los concursos y los retos ayudan a equilibrar emociones y fortalecer la autoestima. Siempre fui muy reservada. Me costó soltarme.

¿Quién gana el reality?

Ponga en la nota que yo (risas).

"En mi cédula dice que soy soltera"

Probó la TV. ¿Le interesa seguir en ella de alguna manera?

La televisión me llama la atención, pero los formatos formales como una presentadora de noticias. No me interesa la farándula, cero. Me costaba mucho publicar en redes sociales. Si me quedo o se dan oportunidades en Asia, espero que sean en modelaje.

Es muy joven, las oportunidades en los certámenes de belleza seguramente seguirán presentándose.

No me cierro a la posibilidad de otro concurso, nunca se sabe. Hay que aprovechar la juventud, ahora existen muchas opciones.

Antes de viajar a Vietnam. Cortesía

¿Qué le diría a las jóvenes que sueñan en ser reinas?

Deben confiar en ellas, que se conozcan y que crezcan emocionalmente, de manera interna. En este medio hay mucha gente que critica, que sepan desarrollar sus potenciales. Que confíen en Papito Dios, que las llevará por el mejor camino.

¿Qué cree que le diría su padre al verla en otro certamen?

Creo que se sentiría orgulloso de la forma en la que manejo mi vida. Siempre he optado por el camino correcto, estoy feliz y tranquila. Con los valores y principios que tengo, considero que puedo desarrollarme en lo que se presente. Existe mucha hipocresía, gente que se quiere aprovechar de ti. He forjado un carácter.

¿El amor ya tocó a las puertas de su corazón?

(Risas) De amores, me encanta el encebollado. Con mi familia bien y tranquila. Enamorada de Ecuador. En mi cédula dice que soy soltera (risas).

