El triste final de Amparo Guillén: temía morir sola y en el abandono

La mañana del 12 de diciembre de 2024, se apagó la vida de Amparo Guillén, la actriz que dio vida a Lupita en la icónica serie ecuatoriana 'Mis adorables entenados'. La noticia fue confirmada a EXPRESO por una fuente cercana, marcando un triste desenlace para quien fuera una de las figuras más queridas de la televisión nacional.

Amparo, quien enfrentó serios problemas de salud en los últimos años, fue un símbolo de lucha y resiliencia. Padecía diabetes desde hace más de dos décadas, una enfermedad que se agravó durante la pandemia de COVID-19. La falta de ingresos le impidió seguir su tratamiento médico y mantener la dieta especial que requería. Además, sufría neuropatía y colon irritable, condiciones que deterioraron su calidad de vida.

Una trayectoria marcada por el cariño del público y el olvido institucional

Con casi 50 años de trayectoria artística, Amparo Guillén dejó una huella imborrable en el corazón de los ecuatorianos. Sin embargo, sus últimos años estuvieron lejos del brillo que alguna vez tuvo. En una entrevista concedida a Diario EXTRA en 2022, Amparo compartió entre lágrimas su difícil situación: sin trabajo, sin apoyo familiar y enfrentando el desalojo de su vivienda en el norte de Guayaquil. “Yo vivo sola, tengo terror que me dé un infarto y que nadie se entere”, dijo.

"Somos solo viejos": Amparo Guillén

“Los viejos actores somos solo eso, viejos”, lamentó en esa ocasión, reflexionando sobre la falta de reconocimiento y apoyo hacia los artistas de su generación. A pesar de haber sido condecorada por expresidentes y autoridades, su realidad era de abandono y precariedad.

“Aquí no valoran la trayectoria, sino el físico y la cara. Los viejos actores somos solo eso, viejos. En mis 48 años como actriz he sido condecorada por dos presidentes, por la Asamblea Nacional, por un alcalde y un gobernador, pero de nada me ha servido”, mencionó hace dos años.

Una luz de esperanza que nunca llegó

Amparo se mantuvo activa hasta donde su salud lo permitió. En 2021, tuvo un respiro al reunirse con sus compañeros de Mis adorables entenados para grabar nuevos episodios transmitidos en YouTube. Esa experiencia fue una pequeña tregua en su batalla diaria, pero no suficiente para superar sus dificultades económicas y de salud.

Hasta el final, expresó su deseo de trabajar, dejando claro que la enfermedad no disminuyó su pasión ni sus ganas de salir adelante. "Solamente necesito una oportunidad", decía con esperanza.

Un llamado al gremio artístico y al Estado

La partida de Amparo Guillén no solo deja un vacío en el ámbito cultural, sino también una reflexión sobre la vulnerabilidad del sector artístico en el país. Su historia evidencia la necesidad de garantizar derechos básicos, como el acceso a la salud y la seguridad social, para quienes han dedicado su vida al arte.

“Cuando nos contratan es por una temporada de 3 a 9 meses y emitimos facturas. No somos afiliados. No tenemos ni siquiera ese privilegio de ir a un hospital del IESS si nos enfermamos”, se quejaba Guillén.

Hoy, Ecuador despide a una artista que hizo reír y emocionar a generaciones enteras. Amparo Guillén, la inolvidable Lupita, será recordada por su talento, su carisma y su lucha incansable frente a las adversidades.

