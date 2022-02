Amparo Guillén (68) recordada por su papel de Lupita en la serie ‘Mis adorables entenados’, atraviesa por una complicada situación económica y de salud.

Con 48 años ejerciendo la profesión artística, ahora no tiene trabajo y por ello no ha podido pagar el alquiler de la casa donde vive (al norte la ciudad), además padece diabetes tipo 2, desde hace 20 años.

“La pandemia de COVID-19 golpeó al gremio. Fue uno de los más afectados. Lo poco que se tenía se gastó, solo salía y no entraba dinero. Por un tiempo me ayudé con lo que recibí por el programa de 'Mis adorables entenados' por YouTube”, expresa.

Por esa falta de recursos económicos no tiene para comprar las medicinas, “cuando dejo de tomarlas me sube la glucosa, corro el riesgo de un infarto o un coma diabético”, añade afligida.

Pero no es la única dolencia que sufre la actriz, a esta se suma, el colon irritable y una neuropatía por la mala circulación. “No siento las yemas de los dedos y los pies se me adormecen. Por mi estado de salud debo seguir una dieta especial”, pero no la hace y come lo que está a su alcance.

Ha tenido problemas con los propietarios de la vivienda que habita y le están pidiendo que la desocupe.

Amparo no se deja vencer por las adversidades y la han llamado para que se presente. Volverá a los escenarios con el monólogo musical, 'El regreso de Amparo', el 18 de febrero en Casa Pública en Urdesa.

El grupo de actores que trabajó con ella, Andrés y Héctor Garzón, Oswaldo Segura, Sandra Pareja y Tati Interllige, siempre están pendientes de su situación. “Pero la crisis es para todos”.