Selena Gomez se compromete con Benny Blanco

Selena Gomez, a sus 32 años, atraviesa un periodo de gran éxito tanto en su carrera como en su vida personal. Recientemente compartió con sus seguidores en Instagram que ha formalizado su compromiso con Benny Blanco, reconocido rapero y productor musical.

"El para siempre empieza ahora..." fue el mensaje que compartió junto a cuatro fotos en las que anunciaba su compromiso con Benny Blanco.

Las reacciones no se hicieron esperar, y amigos cercanos como Jennifer Aniston, Suki Waterhouse y Taylor Swift expresaron su entusiasmo, siendo esta última quien bromeó diciendo que sería la "chica de las flores" en la boda.

Aunque la pareja hizo pública su relación en diciembre de 2023, se sabe que llevaban saliendo desde junio del mismo año. Antes de comenzar su relación romántica, Gomez y Blanco ya habían colaborado en dos canciones juntos: I Can't Get Enough y Single Soon. En una entrevista con THR el mes pasado, Selena expresó lo segura que se siente de su relación: "Esta es la vez que más segura me he sentido en una, y veo un futuro con esta persona".

EL ANUNCIO

Gomez compartió con sus seguidores en redes sociales una imagen en la que muestra su anillo de compromiso, luciéndolo en el dedo anular de su mano izquierda. La publicación, que ya cuenta con más de 10 millones de "me gusta", ha sido recibida con gran emoción por sus fanáticos, quienes han felicitado a la cantante por este nuevo capítulo en su vida.

