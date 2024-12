Amparo Guillén: Lupita de Mis adorables entenados y su adiós en el Día de Guadalupe

Los hermanos Vera se quedaron sin su querida madrastra Lupita, interpretada por la actriz Amparo Guillén (Amparo Coello), en la serie Mis adorables entenados que emitió Ecuavisa.

Ella nació en 1953 y falleció de un infarto en Colombia, el 12 de diciembre, cuando México y el resto de América celebran a la Virgen de Guadalupe. A las mujeres que se llaman Guadalupe les dicen Lupita.

Se inició en el grupo Candilejas y su debut en la TV se dio en la telenovela Por amor propio, del Canal del Cerro.

Tenía diabetes y tras la pandemia de COVID-19 su estado de salud se complicó. Sumado a ello sufría de Neuropatía y colon irritable. Su vida fue dura ya que, según lo que contó en algunas ocasiones, fue víctima de violación sexual, también estuvo inmersa en el alcoholismo y la drogadicción.

No contaba con los recursos económicos para una debida atención médica. Sus amigos del gremio artístico en Ecuador buscan la forma de repatriarla para darle cristiana sepultura.

Algo de hermetismo

El actor Andrés Garzón fue hermético, no quiso emitir comentarios sobre la partida de la que fue su compañera en la comedia. EXPRESIONES se contactó con Héctor Garzón y Oswaldo Segura tampoco se manifestaron.

Cuando conversamos con Fernando Villarroel, recién se enteraba de la mala nueva. El actor y director encarnó al mayordomo Fermín en Mis adorables entenados. “Me parece lamentable, siento una gran tristeza. Todavía estoy procesando la información. Con ella no solo hice TV, es parte de mi primera etapa en el teatro. Hicimos algunas obras. Amparo no solo era teatro, era una gran artista. Una mujer que amaba el arte y la bohemia. Me quedo con el mejor recuerdo. Creo que el teatro, la música y la comedia están de luto”.

No solo actuaba

El periodista de espectáculos de esa época, Alsino Herrera, indicó: “Me siento profundamente impactado por la noticia del fallecimiento de Amparo. Su vida estuvo marcada por altos y bajos, pero siempre brilló con luz propia. La recuerdo no solo como una actriz excepcional, sino como un ícono durante su tiempo en la televisión. Su papel estelar en la popular comedia la catapultó a la fama y la mantuvo en nuestros corazones. Su carisma y entrega en cada actuación dejaron una huella importante en la historia del entretenimiento nacional”.

Trajo a la memoria que en la década de los 90, la actriz se aventuró como administradora de un local de entretenimiento y gastronomía en Urdesa, conocido como Las Delicias. “Ese lugar se convirtió en un refugio para artistas nacionales, donde ella siempre extendió su mano amiga, brindando apoyo y oportunidades a sus colegas para presentar sus espectáculos. Fue una anfitriona carismática, amable y cariñosa. Compartimos noches inolvidables. Aunque su carrera musical no avanzó como ella deseaba, nos regaló momentos memorables con su voz melódica”.

También incursionó en la política junto al humorista Honorio Santistevan como candidata a la Viceprefectura del Guayas (2014). “Sin embargo, parece que esa experiencia no fue lo que esperaba y decidió alejarse de ese camino”, comentó Alsino Herrera.

La recuerda como la mujer que ayudó a su madre

El asesor de imagen José Hidalgo la recuerda como la mujer que ayudó a su mamá (Amada) cuando falleció su padre (José). “Fue mi vecina en Urdesa, yo estaba en España estudiando y ella la ayudó en todo lo referente al funeral. Alquilaba un departamento en el condominio que yo vivo”.

