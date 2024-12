A Silvana Torres le dio por cantar

Silvana Torres quiere ser cantante y el próximo año tiene previsto lanzar un disco. Ya empezó cantando en Navidad.

Con la inteligencia artificial, ahora todo es posible. No basta con medio entonar, hay que tener talento. Por estar en pantalla, tal vez se le facilite lograr su objetivo.

Gente en las redes sociales dice que si ella se considera la mejor reportera de farándula, ahora dirá que es la mejor cantante.

Isaac Delgado se emocionó en su regreso

Tras el fallecimiento de su padre, Isaac Delgado volvió a Noticias de la mañana, de RTS. Agradeció a los que se hicieron presentes en uno de los peores días de su vida. El presentador se quebró por unos momentos, lo que era inevitable.

“Expresar los sentimientos no es de débiles. Ese día fue una pesadilla que no se la deseo a nadie, algo que jamás imaginé que podía suceder. Gracias por el respeto a los medios de comunicación por no invadir ese espacio. Hay que poner en práctica lo que muchas veces digo, estas situaciones te preparan para la vida. Los que creemos en Dios sabemos que pronto nos reencontraremos. Ha sido la voluntad de Dios, no puedo renegar. La aceptamos”, dijo.

Las Damas de Oro tienen problemas con su Instagram

Las Damas de Oro (Mayensi, Lila Flores y Katty Elisa) están tratando de arreglar el inconveniente que tienen con su cuenta de Instagram. En esta aparecen con el nombre de Las Damas de Hierro como se llamaban inicialmente. “No es fácil el cambio, porque corremos el riesgo de perder material y seguidores. Estamos solucionando el problema con el mánager Ronnie Rodríguez”.

Ahora que se van al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar deben prestar atención a aquello, porque la prensa extranjera las buscará y con otro nombre será complicado ubicarlas.

