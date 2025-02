Inty Grønneberg: "Proteger el medio ambiente no tiene una bandera política"

De niño, Inty Grønneberg amaba las máquinas. Le gustaba desarmar sus juguetes para comprender cómo funcionaban y desentrañar la “magia” que les permitía moverse.

RELACIONADAS Un premiado y probado sistema ambiental para limpiar los ríos apunta al Guayas

En ese entonces no había pisado Galápagos y el archipiélago le parecía tan lejano como la luna. “No es que no me interesaba, pero lo mío eran las máquinas, me encantaba entender cómo funcionaban”, recuerda.

Invento ecuatoriano evitara que plasticos lleguen a Galapagos Leer más

Todo eso cambió cuando llegó a la Universidad de Greenwich, a hacer una maestría en Procesos de Fabricación. “Cuando salí del Ecuador estaba muy metido en el tema de manufactura y en el sector industrial. Me preocupaba mucho aprender cómo ser más competitivos, y cómo generar industrias más competitivas”, cuenta.

Sin embargo, una vez allí, descubrió el respaldo del entorno a las empresas locales y el auge de las iniciativas. “Ahí entendí que las sociedades crecen apoyando a sus emprendimientos como una manera de generar empleo a mediano y largo plazo. Y a nosotros, además de ese apoyo, nos faltaba crear industrias y emprendimientos tecnológicos”, analiza.

Es así que, en 2018, Grønneberg obtuvo el premio al Inventor del Año de Latinoamérica del prestigioso Instituto de Tecnología de Massachussetts (MIT, en inglés) por una propuesta revolucionaria: Azure.

Este es un sistema de varios tipos de turbinas capaces de filtrar y recoger plásticos de distintos tamaños presentes en el agua para evitar que acaben en los océanos.

Lee también: Manglares de las Islas Galápagos bajo amenaza pese a los esfuerzos de protección

La lucha por Galápagos

En 2020, la propuesta, hasta entonces en escala modelo, se volvió una realidad en el río inglés de Trent y luego se aplicó en Ecuador, en los ríos Portoviejo, San Pedro y Tajamar.

RELACIONADAS La academia y la empresa impulsan conservación del tiburón ballena en Galápagos

Actualmente, Ichthion, la empresa que fundó, pasó a trabajar con Azure para reducir la contaminación de plástico que llega a Galápagos desde el perfil costero del país, mapeando los sitios claves desde donde emerge la mayor cantidad de desechos.

Galápagos, libre de contaminantes Leer más

“Podemos destruir Galápagos si no hacemos nada... Proteger el medio ambiente no tiene una bandera política, es vital para nuestra subsistencia. El problema que tenemos es que los gobiernos no tienen una lógica de continuidad para los proyectos, sino que ni bien cambia la gestión es un borra y va de nuevo”, afirma.

Añade que además del crecimiento desmedido de la contaminación, también es necesario que se genere una conciencia comunitaria.

“El Ecuador depende de su diversidad porque somos exportadores de materia prima y utilizamos nuestra naturaleza para generar nuestros recursos. El problema es que, como sociedad, tenemos una lógica de que la biodiversidad es un recurso inagotable que se va a regenerar, y eso no es cierto. Estamos, como país, con gravísimos problemas. La tasa de deforestación es la más alta de la región y la contaminación por plásticos se ha duplicado. No tenemos planes de mitigación para el cambio climático. El primer reto que tenemos es incorporar a nuestra lógica la necesidad de proteger lo que nos da de comer”, añade.

Lee también: Dos playas de Galápagos están restringidas por la contaminación de aguas residuales

El empresario implementó Azure, un sistema para filtrar la contaminación plástica en los ríos. Karina Defas

Mirar hacia el futuro

Pese a ello, se considera un optimista, y afirma que los triunfos en la última consulta popular para proteger el Yasuní y el Chocó Andino de la explotación muestran que hay un cambio de mentalidad en la gente.

“Hay un cambio de mentalidad hacia el medio ambiente en la gente. Hay mayor conciencia. Pero ese cambio debe venir acompañado por recursos e infraestructura”, dice.

Galápagos Guardians

Galapagos Guardians es una iniciativa de Ichthion cuyo objetivo es reducir en un 30 % los desechos plásticos que llegan a las Islas Galápagos desde el continente ecuatoriano para el año 2030.

Las investigaciones indican que entre el 60 % y el 80 % de estos residuos provienen de ríos contaminados que desembocan en el océano. Debido a su ubicación única en el Pacífico, las Islas Galápagos son especialmente vulnerables, ya que diversas corrientes oceánicas transportan desechos desde el continente.

Actualmente, más de 52 especies marinas en Galápagos están en peligro debido a la contaminación y otros factores. Para mitigar este impacto, el proyecto busca financiamiento nacional e internacional con el fin de implementar la tecnología Azure y Cyan en los ríos más contaminados de Ecuador, como el Guayas y el Guayllabamba. Esta iniciativa ayudará a frenar el flujo de residuos sólidos hacia las islas y a proteger su biodiversidad de manera sostenible.

Los flamingos, una especie en "condición crítica" en Galápagos Leer más

Para más información, visite: www.galapagosguardians.org

Cara a cara

¿A qué dedica su tiempo libre?

Leo, corro, juego basket, patino y paso tiempo con mi familia.

¿Cuál es su lugar favorito en el país para ir de visita?

Tengo dos: Galápagos y el Yasuní. Son únicos en el mundo, así que no podría elegir solo uno. Cada vez que voy me enamoro más de ellos.

¿Tiene aspiraciones políticas?

(Ríe) No por ahora. Creo que tengo un rol importante que jugar en salvar a Galápagos en este momento.

¿Ha tenido sus encontrones con el sector público?

A ver… Digamos que en Ecuador hay oportunidades enormes para poder innovar porque la gente es muy emprendedora, pero el ambiente para innovar es muy complicado, y parte de ese problema viene del sector público. Digamos eso.

¿Cuál le gustaría que fuera su legado?

Me encantaría que la lucha en contra de la contaminación por plástico a nivel global saliera del Ecuador. A eso apuntamos a largo plazo y quisiera que ese fuera mi legado.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!