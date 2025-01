Galápagos, el segundo destino destacado del 2025 según The New York Times

Las Islas Galápagos, ubicadas en el Pacífico ecuatoriano, han sido reconocidas como el segundo destino más destacado para visitar en 2025, según el prestigioso diario estadounidense The New York Times. En su ranking anual, el archipiélago ocupa esta posición solo después del suroeste de Inglaterra, famoso por su conexión con la novelista Jane Austen.

Este reconocimiento no solo resalta la riqueza natural y cultural de las islas, sino también el impacto positivo de las políticas de conservación implementadas en los últimos años.

El costo de preservar un ecosistema único



Uno de los aspectos destacados por el New York Times es el reciente aumento en la tarifa de entrada al Parque Nacional Galápagos. A partir de este año, los visitantes extranjeros mayores de 13 años deben pagar $200, el doble del costo anterior.

Este cambio, el primero en 26 años, ha generado diversas opiniones. Sin embargo, la periodista Stephanie Pearson lo califica como un paso necesario para proteger el frágil ecosistema del archipiélago.

“Los ingresos financiarán una larga lista de tareas pendientes en las islas, aumentando los esfuerzos de conservación de este frágil ecosistema —refugio de especies endémicas como la tortuga gigante, la iguana marina y el pingüino de Galápagos— y mejorando importantes infraestructuras como sistemas de alcantarillado, gestión de residuos e instalaciones médicas”, detalla la publicación.

Galápagos: ícono del turismo sostenible



El reconocimiento a Galápagos no es fortuito. Desde su designación como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1978, el archipiélago ha sido objeto de medidas para promover el turismo sostenible y proteger su biodiversidad única.

Restricciones en el número de visitantes, normativas estrictas para la conservación de flora y fauna y esfuerzos por reducir el impacto ambiental son solo algunas de las iniciativas aplicadas por Ecuador.

A pesar de los avances, organizaciones ambientales aseguran que aún hay retos pendientes. La creciente afluencia de turistas plantea desafíos significativos, como el control del tráfico marítimo, la regulación de nuevas construcciones y la implementación de políticas más estrictas para evitar la introducción de especies invasoras.

Un destino para explorar y aprender



La magia de Galápagos radica no solo en su belleza natural, sino también en la diversidad de experiencias que ofrece. Los visitantes pueden disfrutar de excursiones en yates, actividades de buceo en aguas cristalinas, caminatas por paisajes volcánicos únicos y visitas guiadas con expertos en biología marina.

El archipiélago también guarda una riqueza histórica. Oficialmente anexado a Ecuador el 12 de febrero de 1832 bajo la presidencia de Juan José Flores, las islas fueron inicialmente vistas como un territorio remoto con gran potencial estratégico y económico.

La lista de The New York Times no solo resalta a Galápagos, sino también a otros destinos de América Latina, el Caribe y España. Entre ellos se encuentran el río Magdalena en Colombia, Los Cabos en México, Ollantaytambo en Perú.

Sin embargo, esta isla ecuatoriana destaca como un ejemplo de equilibrio entre turismo y sostenibilidad. El reconocimiento internacional a Galápagos refuerza la importancia de continuar protegiendo este ecosistema único.