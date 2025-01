Galápagos: Preocupación por incidentes en la playa Mann

Los visitantes no respetaron la distancia con lobos marinos

La playa Mann, ubicada en la isla San Cristóbal, en Galápagos, se convirtió en un escenario de descontrol y consumo de alcohol en este feriado.

Usuarios de redes sociales publicaron videos en donde se observa a turistas consumiendo bebidas alcohólicas y escuchando música a alto volumen en medio de los lobos marinos. Este hecho generó preocupación debido a que todas las Islas Galápagos son consideradas Patrimonio Natural de la Humanidad y requieren de una conservación y protección especial.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DNPG) rechazó los comportamientos inapropiados de los visitantes y pidió que se respete el entorno natural. También emitió un oficio al Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal para que tome las medidas para reforzar el control y promover acciones que garanticen una convivencia responsable.

La DNPG recordó que la playa Playa Mann está dentro de una zona urbana y es competencia de la autoridad local controlar que la normativa se cumpla.

Los turistas deben cumplir las normas

El Ministerio del Ambiente también se pronunció sobre lo sucedido y, en un comunicado publicado este 3 de enero de 2025, instó al Gobierno Autónomo Descentralizado de San Cristóbal a cumplir la Ley Orgánica de Régimen Especial de Galápagos para la conservación de sistemas ecológicos y la biodiversidad de la provincia, sobre todo la nativa y endémica.

Además, solicitó que el Municipio de San Cristóbal verifique que los turistas cumplan con normas como: mantener una distancia no menor a dos metros de los animales, incluidos sus equipos de fotografía y filmación a fin de no afectar su comportamiento; no consumir alcohol, fumar y hacer fogatas dentro del área protegida, y la prohibición del uso de reproductores de sonidos como radios, celulares, parlantes u otros.

En caso de incumplir con las disposiciones establecidas, la sanción, según establece el Código de Ambiente, es el decomiso de equipos y elementos utilizados para cometer la infracción.

