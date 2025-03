Pablo Herrera: "Se hace mucha música para divertirse, pero ya no para enamorar"

En 1986 el músico chileno Pablo Herrera alcanzó su primer éxito internacional con el tema ‘Entre dos paredes’. Esta canción llegó seis años después del lanzamiento de su primer disco, ‘Despertar’, y desde entonces su carrera nunca se detuvo. A lo largo de los años, el artista sumó numerosos éxitos románticos que marcaron a generaciones de jóvenes latinoamericanos, entre ellos ‘Amor amor’, ‘Tú eres mía’, ‘Alto al fuego’, ‘Eres tan distinta’ y ‘Tengo un amor’.

Cuando recuerda aquellos emblemáticos temas, el artista sonríe. “Yo nunca fui muy romántico, pero escribir sobre el amor me hacía vibrar y me hacía sentir bien. Cuando empecé a cantar, no imaginé la repercusión que mis canciones iban a tener, que me iban a sacar de mi país o que iba a cantarlas delante de miles de personas”, reflexiona.

Sin embargo, la alegría de cantarle al amor y a la nostalgia se consolidó como parte de su esencia.

Sus temas más conocidos forman ahora parte de su gira más reciente, ‘Tengo un amor Tour’, que llegará al Teatro Nacional Sucre, en Quito, el próximo 3 de abril, y luego se presentará en Ibarra.

“Me emociona muchísimo reencontrarme con mi público en Ecuador y cantarles canciones que han sido importantes para ellos. Me llena de alegría cuando la gente me cuenta que se casó con una de mis canciones, o que recuerda a algún amor o una época linda de su vida. La música es parte de quienes somos”, señala.

Volver a los escenarios

La pandemia de 2020, asegura el músico, frenó su proceso de creación, y pasó cerca de un año y medio alejado de los escenarios.

“Yo puedo crear en libertad, pero en el encierro no puedo escribir. Sé que durante la pandemia hubo artistas que se dedicaron a escribir, componer, pintar, pero yo no funciono en el encierro. No pude escribir nada”, cuenta.

Sin embargo, lo que sí llegaron fueron las colaboraciones. En 2022, lanzó ‘Me haces tanto bien’ junto a la cantante Fran Sfeir. “Es un tema lindísimo sobre la amistad que volvió a despertar algo en mí”, asegura.

Recientemente, lanzó en su canal de YouTube el tema ‘Todo cambia’, versión en español de la canción ‘Carrie’, junto al guitarrista de la banda Europe, Kee Marcello.

Herrera añade que, en los últimos años, ha colaborado con varios artistas y escucha diversos géneros contemporáneos, pero echa de menos a nuevos baladistas en la región.

“Siento que se hace mucha música urbana, música bailable y para divertirse, pero no para enamorar o para enamorarse. El amor sigue existiendo, y yo creo que hay que seguir cantándole”, indica.

El músico prepara su incursión en la política chilena. Cortesía

Ecuador, un país con un público poderoso

Volver al país, señala el músico, era también una promesa pendiente, pues no había regresado desde 2018, cuando ofreció el recital ‘Duetos’ en el Puerto Principal.

“Han pasado un montón de años desde que fui, y tenía muchísimas ganas de volver”, comenta.

Añade, además, que tiene una fuerte relación con sus fans ecuatorianos y que el país marcó un hito vital en su carrera. “El primer país en el que canté cuando salí de Chile a dar una gira por primera vez fue Ecuador. Era el año 1994. La canción ‘Amor, amor’ fue parte de la banda sonora de una novela mexicana llamada Guadalupe, que se vio en toda América Latina y se convirtió en un hit. Yo no tenía claro qué esperar de ese concierto, pero esa vez me recibieron con muchísimo cariño y me hicieron sentir muy bien. Fue hermoso ver a la gente cantando mi canción. Es un recuerdo que siempre llevo conmigo”, asegura.

‘Tengo un amor’ tour se presentará en Quito en el Teatro Nacional Sucre el jueves 3 de abril a las 20:00. El costo es de $35 y $45 según la localidad. En Ibarra el concierto será el sábado 5 de abril en el Teatro Gran Colombia.

De la música a la política

En los últimos meses, no obstante, Herrera asegura que su índice de producción musical se ha reducido, ya que ha optado por detenerse un tiempo para asumir un nuevo reto: la política.

“En Chile, en este momento, tenemos muchos problemas con la delincuencia y con la inmigración. Como músico, no hay nada que pueda hacer por mi país, pero desde la política puedo ser un vocero de la gente y ayudarlos”, señala.

En ese sentido, está alistando su candidatura al Congreso de Chile, con propuestas como el endurecimiento de las penas por delitos como el robo y el homicidio. “Estoy poniendo mis energías en eso”, afirma.

Añade, sin embargo, que sí tiene algunos nuevos temas en proceso, siendo el más reciente uno del cual prefiere no dar mayores detalles, pero que ya está en producción. “Es una sorpresa, pero lo que sí puedo decir es que es un tema con mi estilo clásico, muy Pablo Herrera”.

Mientras tanto, se ha dedicado a escuchar a jóvenes músicos chilenos como Kidd Voodoo y a otros artistas internacionales como Taylor Swift. “Yo escucho de todo, y creo que es bueno para innovar, saber qué suena y conectarse con nuevos estilos”, dice.

