James EC presenta La princesa y el triste: una balada rock de amor y desamor

“Siempre he sentido que no pertenezco a ningún lugar. He pasado mi vida viajando en busca de algo que me haga sentir en casa. Creí haberlo encontrado en una persona que, como yo, también estaba rota. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Ella está en España, y yo sigo aquí”, narra el artista riobambeño Jorge Espinoza, conocido como James EC, sobre La princesa y el triste, su tema más reciente.

El músico regresó al ámbito musical tras dos años de pausa, durante los cuales se volvió viral con temas como el pegajoso No pares de 2019. Lo hace ahora con una serie de canciones en las que canta al amor y al desamor.

“La princesa y el triste era mi intento de cerrar ese capítulo, esa historia, con una canción. Originalmente la pensé como un vals, pero conforme la fui escribiendo, se convirtió en una balada rock”, señala.

El tema, añade, es una apuesta por la honestidad consigo mismo y con sus fans. “Quiero que mi música cuente mi historia. No quiero hacer canciones que solo sigan las tendencias para vender o alcanzar la fama. Quiero llegar al corazón de la gente con temas con los que se identifiquen, que les ayuden, y que me ayuden a mí también a sanar el alma”, afirma.

En 2023, se mudó a Guayaquil, donde grabó su primer álbum, 27. El año pasado lanzó Hollywood, su primer disco de estudio, del cual se desprenden los sencillos 16, Por Favor y La Princesa y el triste. Con estos doce temas, junto con algunas de sus canciones más antiguas, está realizando una gira nacional que ya ha aterrizado en Portoviejo y Quito, y que en abril llegará a otras ciudades del país. “Estoy muy emocionado de conectar con el público”, señala.

Con ‘feeling’ nacional

En los últimos años, tras las pausas que ha tomado desde que inició su carrera en 2017, James asegura que ha experimentado una evolución inesperada. “Yo empecé haciendo electro pop, pop urbano, y fui dando un giro hacia el pop rock. No fue algo planificado, se fue dando de esa manera, y no me frené porque lo más importante es no mentirse a uno mismo e ir evolucionando hacia donde la vida te lleve”, señala.

El músico lleva a cabo una gira nacional. Cortesía

Añade que, a pesar de estos cambios, sus fans se han mantenido a su lado, y que ha logrado conservar su estilo, siempre con pequeños guiños a lo nacional.

“Hay grandes bandas y temas fuera, sin duda, pero también los hay en Ecuador. Tenemos músicos enormes. Personalmente, entre los artistas más importantes para mi propia creación musical están Verde 70, Daniel Betancourt y Sergio Sacoto”, comenta.

