Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Detenidos en Quito
Cuatro ciudadanos aprehendidos por el delito de extorsión en Quito.canva

Cuatro presuntos extorsionadores capturados en Quito: pedían $15.000 a víctima

La Policía desarticuló en Quito un grupo dedicado a la extorsionar pedían $15.000 

La Policía Nacional, a través de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión (FICE), ejecutó el operativo denominado “Libertad 602”, que dejó como resultado la aprehensión de cuatro ciudadanos presuntamente involucrados en el delito de extorsión en Quito.

Le invitamos a que lea: El Colectivo Ilaló Verde alerta sobre trabajos ilegales en zona protegida

Según el reporte oficial, la investigación inició tras la denuncia de un ciudadano que aseguró haber recibido mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de 15.000 dólares para evitar represalias contra su vida y la de su familia.

Detenidos en el Distrito Eloy Alfaro, sur de Quito

Con base en la denuncia, la unidad especializada de la Policía desplegó un operativo en el Distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito, donde se concretó la captura de los sospechosos,.

Los detenidos registran antecedentes por asesinato, tenencia de armas y uno de ellos tiene boleta de captura. 

RELACIONADAS

Indicios levantados en la operación

Durante la intervención, los agentes incautaron varios indicios que fortalecerán el proceso investigativo:

  • Cuatro terminales móviles.

  • Un sobre amarillo

  • Dinero en efectivo

  • Caso en manos de la justicia

Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los trámites judiciales correspondientes. La Policía reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos contra la extorsión en Quito, con el fin de frenar este delito que afecta la seguridad ciudadana.

RELACIONADAS

Según datos de la policía, tres organizaciones delictivas operan en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito: Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros. Cada una ha tomado el control de determinadas zonas, generando enfrentamientos similares a los de Guayaquil.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador refuerza su seguridad: 2.000 soldados se despliegan en provincias clave

  2. Todo lo que necesitas saber sobre cómo aplicar a las becas de Inteligencia Artificial

  3. Quito: vecinos podrían quedar exentos de pagar contribución por obras

  4. Caso Diego Fernández Lima: la historia detrás del hallazgo de restos en Coghlan

  5. La Coartada llega a Guayaquil: secretos, traiciones y humor en el teatro

LO MÁS VISTO

  1. Riesgo en Cotopaxi: Geofísico reporta 180 réplicas sísmicas

  2. Los dueños de la salud | IESS vs privados: la serie que destapó el millonario negocio

  3. Los dueños de la salud: el ominoso silencio de 36 angelitos, por Roberto Aguilar

  4. Nuevo reglamento educativo en Ecuador: ¿Qué cambia sobre los uniformes escolares?

  5. Los dueños de la salud: $ 25 millones del afiliado al IESS se destinaron a auditorías

Te recomendamos