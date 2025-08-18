Cuatro presuntos extorsionadores capturados en Quito: pedían $15.000 a víctima

La Policía desarticuló en Quito un grupo dedicado a la extorsionar pedían $15.000

La Policía Nacional, a través de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión (FICE), ejecutó el operativo denominado “Libertad 602”, que dejó como resultado la aprehensión de cuatro ciudadanos presuntamente involucrados en el delito de extorsión en Quito.

Le invitamos a que lea: El Colectivo Ilaló Verde alerta sobre trabajos ilegales en zona protegida

Según el reporte oficial, la investigación inició tras la denuncia de un ciudadano que aseguró haber recibido mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de 15.000 dólares para evitar represalias contra su vida y la de su familia.

Detenidos en el Distrito Eloy Alfaro, sur de Quito

Con base en la denuncia, la unidad especializada de la Policía desplegó un operativo en el Distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito, donde se concretó la captura de los sospechosos,.

Los detenidos registran antecedentes por asesinato, tenencia de armas y uno de ellos tiene boleta de captura.

RELACIONADAS Incendio en una vivienda deja una persona fallecida en el cantón Pedro Moncayo

Indicios levantados en la operación

Durante la intervención, los agentes incautaron varios indicios que fortalecerán el proceso investigativo:

Cuatro terminales móviles.

Un sobre amarillo

Dinero en efectivo

Caso en manos de la justicia

Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los trámites judiciales correspondientes. La Policía reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos contra la extorsión en Quito, con el fin de frenar este delito que afecta la seguridad ciudadana.

COMBATIMOS A LA EXTORSIÓN CON LA APREHENSIÓN DE 04 PRESUNTOS IMPLICADOS



Tras la denuncia de una persona que recibía mensajes de carácter extorsivo, en la que le exigían la cantidad de 15.000 mil dólares, a cambio de no atentar contra de su vida ni de sus familiares; el personal… pic.twitter.com/2tUVtYHJGe — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2025

RELACIONADAS Las extorsiones en negocios de Quito se sufren en silencio

Según datos de la policía, tres organizaciones delictivas operan en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito: Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros. Cada una ha tomado el control de determinadas zonas, generando enfrentamientos similares a los de Guayaquil.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.