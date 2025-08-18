Cuatro presuntos extorsionadores capturados en Quito: pedían $15.000 a víctima
La Policía desarticuló en Quito un grupo dedicado a la extorsionar pedían $15.000
La Policía Nacional, a través de la Fuerza de Investigación contra la Extorsión (FICE), ejecutó el operativo denominado “Libertad 602”, que dejó como resultado la aprehensión de cuatro ciudadanos presuntamente involucrados en el delito de extorsión en Quito.
Según el reporte oficial, la investigación inició tras la denuncia de un ciudadano que aseguró haber recibido mensajes extorsivos en los que se le exigía el pago de 15.000 dólares para evitar represalias contra su vida y la de su familia.
Detenidos en el Distrito Eloy Alfaro, sur de Quito
Con base en la denuncia, la unidad especializada de la Policía desplegó un operativo en el Distrito Eloy Alfaro, en el sur de Quito, donde se concretó la captura de los sospechosos,.
Los detenidos registran antecedentes por asesinato, tenencia de armas y uno de ellos tiene boleta de captura.
Indicios levantados en la operación
Durante la intervención, los agentes incautaron varios indicios que fortalecerán el proceso investigativo:
- Cuatro terminales móviles.
- Un sobre amarillo
- Dinero en efectivo
- Caso en manos de la justicia
Los cuatro detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el inicio de los trámites judiciales correspondientes. La Policía reiteró su compromiso de continuar ejecutando operativos contra la extorsión en Quito, con el fin de frenar este delito que afecta la seguridad ciudadana.
Según datos de la policía, tres organizaciones delictivas operan en distintos sectores del Distrito Metropolitano de Quito: Los Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros. Cada una ha tomado el control de determinadas zonas, generando enfrentamientos similares a los de Guayaquil.