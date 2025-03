Mirella Cesa: Su nuevo video es un viaje visual por la Ruta del Sol

La cantante Mirella Cesa está emocionada, como si fuera un bebé que viene en camino. El viernes 21 de marzo se ha programado el lanzamiento del video de su tema Para encajar, al que considera un viaje visual por la Ruta del Sol. Fue grabado en Montañita y Olón.

La pieza central es el popular Gusanito, el móvil en el que grandes y chicos se han subido alguna vez en la vida, ya sea en las ferias o fiestas de pueblo e incluso cuando recorre la ciudad. A través de este material, hace una reflexión sobre la ruta que tomamos en la vida y cómo la felicidad muchas veces está en los pequeños detalles. La dirección estuvo a cargo de Luis ‘El Chino’ Castillo junto a la artista. Estará disponible en las plataformas digitales.

Critican a Isaac Delgado

El presentador Isaac Delgado (de Noticias de la mañana) abrió la boca y alborotó el avispero al decir que le está picando el bicho de la política y manifestó su inconformidad por las obras que no se hacen o por las que están olvidadas. Por ello se comenta que tiene interés en ser alcalde. No sabemos si antes o después de su relación con Úrsula Strenge, él ya tenía esas ganas. Cuando se daba la oportunidad la acompañaba a diferentes actos. La psicóloga era concejal de la ciudad. Tras las críticas recibidas (porque se alega que no está preparado), considera que han sacado de contexto sus palabras. No debe hablar de más, así evitará que le lluevan los comentarios en contra o burlas.

Mariela Viteri está sorprendida

La presentadora de Los Hackers, Mariela Viteri está sorprendida de que gente de la que ha dicho ser amiga y que ha estado invitada a sus medios, entiéndase radio y espacios digitales, ahora le lanza contra por ser la figura central del espacio farandulero. ¿Habrá pica? El refrán lo expresa. “Amigo el ratón del queso y se lo come”.

A partir de esta semana, ella aparecerá solo lunes y miércoles. Está previsto que Gabriela Guzmán (foto) esté a cargo los otros días. Desde el inicio de esta nueva temporada se comentó que Dieter Hoffmann cumplirá funciones de reportero (tal vez se lo vea en el estudio en algunas ocasiones). Lo mejor es que esté donde las papas queman y callado. No busque defensores. A Lissette Cedeño la han cuestionado sobre qué hizo para no irse del programa. ¿Consiguió algún auspicio o movió alguna palanca?

