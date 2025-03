Lisa María: "La música y la moda se complementan bien"

Al igual que su enigmática y armoniosa voz, su estilo en la moda no pasa desapercibido, tanto en sus looks diarios (que publica en redes sociales) como en sus apariciones en los conciertos.

Lisa María, cantante y compositora ecuatoriana, comenzó su carrera musical presentándose en pequeños bares y cafeterías de Quito. Luego se convirtió en corista de la banda Verde 70 durante siete años, y hace cinco meses asumió el reto de ser vocalista oficial del grupo junto a Darío Castro, vocalista principal de la agrupación.

Desde su hogar en Madrid, Lisa María conversa con EXPRESIONES para revelar qué hay detrás de su estilo fashionista y por qué es fanática de la ropa de segunda mano.

Sin miedo a llamar la atención

Lisa María tiene un estilo minimalista en el que priman los tonos negros. CORTESÍA

Pese a que actualmente destaca por looks que difícilmente pasan desapercibidos, Lisa María comenta que estuvo alejada de la moda durante varios años. “Me gustaba mucho y estuve pendiente de ella hasta los 17 años, pero luego dejé eso a un lado para dedicarme a la música”, dice.

Actualmente, tras su ingreso como vocalista oficial de Verde 70, ha redescubierto el poder de las prendas para transmitir un mensaje y, por eso, disfruta lucir looks acordes con el estilo que la banda desea proyectar en cada canción.

“Me encantan las prendas negras. Antes me decían Morticia porque vivía vestida de negro, pero últimamente he comenzado a experimentar con más opciones en la paleta de colores que vayan con mi personalidad”, comenta entre risas. Lisa María está abierta a explorar piezas disruptivas que llamen la atención, como cortes asimétricos o estampados abstractos.

Sin embargo, entre sus estilos favoritos está el rockero con un toque de elegancia y minimalismo. Al consultarle si al elegir qué usar prioriza las tendencias o su esencia, responde sin dudar: “Sí le pongo el foco a ciertas cosas en tendencia, pero soy 100 % fiel a mi esencia. No me dejo llevar solo por lo que los demás usan; siempre elijo según mi estilo”.

La moda en la vida de Lisa María

La artista recalca que, para ella, “la moda es una forma de expresión igual que la música”. La define como “una manera de conectar y expresar nuestra esencia, personalidad y cómo nos sentimos. En Verde 70 queremos que la música vaya acorde con la vestimenta, que todo tenga coherencia, unidad y conexión, porque todo transmite”, señala.

Por eso, mientras que antes los integrantes de la banda se vestían generalmente de negro para proyectar un estilo rockero, ahora buscan reflejar más recursividad en el vestuario, ya que su último disco cuenta con una gran variedad de ritmos como pop electrónico, cumbia y bolero.

Lisa María disfruta usar prendas vintage o de segunda mano. Cortesía

Influencia del estilo europeo

Lisa María cree que vivir en Madrid es sinónimo de estar en una pasarela cotidiana al aire libre. “Aquí me inspiro mucho al analizar el vestuario de los demás. La gente es súper elegante y siempre está bien vestida, con diferentes estilos y marcas”. En su día a día en la capital española, ella opta por looks en los que predominen la comodidad y la elegancia. Las prendas que no pueden faltar en su armario son las chaquetas o abrigos largos de cuero. Al hablar del calzado, generalmente opta por botines o zapatos deportivos, y sus accesorios favoritos son los plateados.

Impulso a la moda local y consciente

En su reencuentro con la moda, Lisa María disfruta descubrir y utilizar prendas creadas por diseñadores ecuatorianos.

“He comenzado a conectar con creativos locales de ciudades como Guayaquil, Cuenca y Quito, porque creo que es importante dar visibilidad al talento ecuatoriano. Hay muchas marcas nacionales con las que hemos hecho colaboraciones para vestir a la banda”. Entre sus propuestas locales favoritas se encuentran Martin Across, Transeúnte, Liebre, Cherry Pam y Mimika.

A Lisa María también le apasiona la moda consciente y opta por comprar lo menos posible a marcas que impulsan la moda rápida, caracterizada por la producción en serie y el uso de materiales no reciclables. “Aquí en Madrid se consume mucha moda rápida, pero casi no compro en esas marcas porque prefiero elegir ropa de segunda mano. Antes de mudarme a España, en Ecuador siempre vendía mi ropa en buen estado a mis seguidoras de Instagram”, comenta. Ahora, cuando desea adquirir una nueva prenda, disfruta ir a tiendas vintage o de segunda mano, porque “siempre hay joyas escondidas”.

Además, durante la pandemia vivió una etapa como vegetariana y, por eso, comenzó a ser más consciente del cuidado ambiental. Continúa priorizando el uso de materiales sostenibles y evita productos que contengan plástico. “Siempre procuro revisar las etiquetas de la ropa para saber si han sido elaboradas con materiales orgánicos, compostables o biodegradables”.

Lisa María disfruta descubrir nuevos talentos locales en la industria de la moda CORTESÍA

Lo nuevo en la banda

Verde 70 inició con fuerza los nuevos proyectos para este 2025. El 13 de marzo estrenaron su último sencillo, La ira de Dios, el cual será parte de su próximo álbum de estudio. Esta canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y es parte de diversas playlists en Spotify y Amazon Music, como Novedades Indie, Novedades Rock, Novedades Pop y Puro Rock en Español.

Además, esta semana tienen dos shows en Ecuador. “El viernes 21 de marzo nos presentaremos en Guayaquil y el sábado 22 estaremos en Quito. Estarán artistas invitados como Caramelo de Cianuro y Aterciopelados”, dice Lisa María. Para este año también tienen previsto visitar otras ciudades del país, como Cuenca, Portoviejo y Latacunga.

“Es un proceso y un reto maravilloso ser parte de la banda como vocalista oficial, porque durante 25 años Verde 70 ha sido una banda solo de hombres. Este nuevo disco es bastante ecléctico y estoy feliz, porque las personas están abiertas a esta nueva propuesta. Siempre deseamos seguir evolucionando y creciendo”, añade.