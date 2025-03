Mar Rendón: Finalmente, nace una popstar

“Ya estás grande para ser tibio”, es una frase que Mar Rendón pudo haber enviado por un mensaje de WhatsApp y dar por terminada una relación. Sin embargo, no es su estilo y aunque esta guardaba el sentimiento que quería expresar, prefirió usarla en una canción.

Billboard entrevistó a Mar Rendón. Christian Vinueza // EXPRESO

Así nace Tibio, un tema de su autoría junto con el productor Sergio Vivar, con la cual queda en evidencia una tan ansiada renovación artística.

Atrás queda la niña de 14 años que el país conoció cuando participó en el concurso televisivo Ecuador tiene talento. Hoy canta la mujer de 22 años que tiene voz propia, sentido del humor y actitud tan tierna como desafiante.

A decir verdad, a quien le escribió el tema no le va muy bien desde la primera oración: “Indeciso, presumido, atrevido y un tanto engreído... ”, canta de entrada la intérprete en la canción que se presenta con total confianza del pop-rock, estilo que siempre fue su inspiración, pero del cual ahora no hay duda que la representa.

Para este lanzamiento, el décimo noveno de su carrera que empezó en 2019, tuvo un evento en el salón Turquesa de Mall del Sol en donde, además de medios invitados y fanáticos, contó con la presencia de varios artistas y directivos de Billboard Argentina, publicación aliada para este estreno que fue simultáneo para toda América Latina a través de las redes de su espacio digital.

Virginia Limongi fue la animadora invitada. Fue ella quien finalmente le dio el paso a los representantes del medio argentino para dar a conocer este acercamiento que también fija la mirada en los demás artistas ecuatorianos.

Al salir al escenario, la exparticipante de MasterChef Celebrity sorprendió con un look que, sin ser algo radical, marca una diferencia para lo que tenía acostumbrado a su público. Claramente quería comunicar algo. Botas negras de caña alta, minifalda roja y abrigo de piel, con un estilo que une lo delicado con lo sexy, revela que Mar ya creció en cuerpo, mente y música.

Y aunque para algunos el pop pueda llegar a ser un género “fácil”, el profesionalismo presentado en el vídeo y la canción ha hecho que ahora, además de México, tenga las puertas abiertas en el mercado argentino. María Becerra, Lali, Tini y Emilia salieron a flote en la conversación con Billboard. Más que una comparación, se quiso demostrar que el mercado para una intérprete de pop está abierto.

“Veo en Mar una figura original. Sin duda, va a ser una artistas del tamaño de Karol G, de Tini. Lo vemos, desde Billboard lo estamos viendo y no va a faltar mucho para que eso suceda. Hoy la vemos accesible, porque además ella es así con las personas. Pero este, considero, es un fenómeno histórico para los artistas de Ecuador y ojalá muchos más se motiven”, asegura a EXPRESIONES Gonzalo Luzza, director de Marketing y Brand Partnership.

El momento más importante de la noche fue la presentación del videoclip de Tibio. Coreografía, vestuario y muchas referencias visuales se condensan en un clip pensado para una audiencia internacional. En el avance, una voz modificada de Mar dice: ¿Están listos para una nueva era de Mar Rendón? Y ante esta pregunta, la respuesta quedó muy clara: nació una nueva popstar.

Billboard ve posibilidades de hacer base en Ecuador

El medio argentino confirmó que el interés por Ecuador es un paso importante en su estrategia de expansión. La revista especializada en música y análisis de canciones tiene como columna vertebral el conteo de reproducciones en las diferentes plataformas, de la cual no existe una propia para lo que se escucha en Ecuador.

Sin embargo, esto podría cambiar al mediano plazo. Ya que Billboard acaba de abrir en Colombia y Chile sus primeras incursiones. “Estar como base en Ecuador va a pasar. Vamos a empezar a darle espacios a artistas ecuatorianos en Billboard AR, pero vamos a ir dando señales para abrirle espacio a artistas ecuatorianos en eventos de locales”.

Grupo de fans de Mar invitado al lanzamiento de Tibio. Christian Vinueza // EXPRESO

La importancia del fandom

Los MARcianos es como autodenominan los fanáticos de Mar Rendón. Son de todas las edades, desde adolescentes hasta adultos, que se identifican con las canciones de Mar. Pero también vuelcan todo su apoyo en plataformas digitales, presentaciones en vivo y lanzamientos televisivos, tal como lo dijo Érika Vélez en la final de MasterChef. “Mar salió del reality y los MARcianos seguían hablando de ella”.

Y esta conexión es algo que también ve admirable la publicación argentina Billboard. Es por eso que recomienda a todos los artistas que inician que usen las redes sociales para crear una comunidad propia que siga sus pasos y luego llenen conciertos.

Junto al coreógrafo Pedro Pablo Moscoso, Mar mostró algunos de los pasos que pueden usar sus fans para usarlo en TikTok. Christian Vinueza // EXPRESO

La entrevista con Mar Rendón sobre Tibio

Tibio muestra maduración en la carrera que ha construido. ¿Qué decisiones tomó para llegar a este punto?

Siempre le dije a mi mamá, que es mi mánager: "Quiero tener mi era Miley Cyrus". Quiero ser más expresiva, volverme loca. Quizá me falta raparme (risas). Los 22 es una edad en la que muchos artistas viven los mejores puntos de sus carreras, que es el quiebre que tienen para experimentar más. Quería que la gente que me conoce desde pequeña ya no me sienta muy niña. Siento yo que estoy en una etapa más madura de mi vida. Las canciones que se vienen tienen menos poesía y son más desnudas de alma.

¿Cómo se transmite este crecimiento en la parte visual?

Hay muchas ideas mías. Yo hago referencias de lo que quiero conseguir con tableros en Pinterest. En MasterChef, por ejemplo, me inspiré a un look de los 2000s. Con esta canción sigo por esa l´ínea pero con faldas más cortas, bodys, abrigos afelpados, y llamar la atención.

¿Qué tan adulta se siente?

Siento que soy madura. No soy la adulta más perfecta, pero me estoy comenzando a reconocerme como una mujer y no como una niña.

¿Qué tiene que decir la nueva Mar?

Que soy más disruptiva y quiero llamar de la gente.

¿Cuáles son las referencias para este videoclip?

Son High School Musical 2, el vídeo de Telephone de Lady Gaga y New Jeans. En los looks hay mucho de Miley en la época de Can't Be Tamed.

Mira el vídeo de Tibio de Mar Rendón

El video de Mar se filmó en Guayaquil. Las locaciones fueron los camerinos del coliseo Voltaire Paladines Polo y la Escuela de los Chefs. La dirección estuvo a cargo de Danny Ruan, mientras que el estilismo de Israel Plaza.

