Miel en el FEP: “Los artistas somos parte del orgullo de un país”

Tener la oportunidad de compartir escenario con alguno de tus ídolos no ocurre todos los días. Eso es lo que hoy vivirá Miel, banda ecuatoriana que hoy inaugura el Festival Estéreo Picnic (FEP) en Bogotá, Colombia. El dúo de electro-pop quiteño, conformado por Damián Segovia y Martín Flies. Agrupaciones como Justice, Parcels, The Marias, San Vincent y hasta Justin Timberlake, están entre los artistas que también conforman el cartel de este año para el evento de cuatro días de duración.

Los integrantes de Miel en su estudio. Leonardo Velasco Palomeque// Cortesía

Hacer mención a esta presentación internacional es sencillo, pero el dúo conformado en 2018 refuerza la idea de todo el trabajo hecho hasta llegar a este punto de su carrera. Una oportunidad que han tenido otros grupos ecuatorianos como Nicola Cruz, Da Pawn, Lolabúm y MugreSur.

Para repasar este recorrido, no hay mejor manera que hacerlo que desde La Reina Records, estudio de la banda, en donde también hacen las veces de productores para otros artistas (como Fiebre).

Su música, nacida en plena pandemia, les sirvió para que su público se familiarice e interiorice los temas antes de poderlos gozar en un concierto. Así salió Edén, un trabajo que ellos denominan como “un jardín de canciones”, y del cual se desprenden temas como Centro y Camelias que se volvieron populares en plataformas digitales. En 2023 lanzaron Miel, un trabajo homónimo que se caracteriza por lo directo, por lo erótico y también un sonido más encendido.

En Quito, donde el circuito de lugares para tocar parece que se achica cada año, Miel ha tenido presentaciones con regularidad, siendo parte del QuitoFest (2022 y 2023) o el Teatro San Gabriel.

Damián y Martín, sentados frente a sus consolas, repasan esta trayectoria que hoy los ubica en Bogotá Leonardo Velasco Palomeque// Cortesía

La ciudad de más de 2 millones y medio de habitantes comienza pronto a resultar pequeña para las bandas que, tras algunos años en escena, intentan renovarse y adquirir nuevo público. Por eso, buscar hacia afuera se vuelve imperante cuando hay más de un disco sonando.

El año pasado Miel fue invitada al festival BIME, una iniciativa musical y cultural en español que reúne más de 100 actividades culturales y showcases de artistas de más de 14 países. Se realiza en Bilbao, España desde hace ya 15 años.

Damián y Martín, sentados frente a sus consolas, repasan esta trayectoria que hoy los ubica en Bogotá, en donde ya han tenido presentaciones en años anteriores. “Los festivales son mercados que te abren muchas puertas, muchos contactos y muchos lugares. Es muy interesante”, afirman.

Sobre la oportunidad del Festival Estéreo Picnic recuerdan que fue una invitación que no esperaban y que no dudaron en aceptar. “Estábamos yendo a la finca de Bardo José (cantante quiteño con el que tienen el tema Eme) y nos llega un mensaje de nuestro mánager que decía: ‘¿Quieren tocar en el FEP? Anuncian el LineUp en dos días y deben confirmar pronto?’”.

La respuesta fue afirmativa, pero esto trastocó la línea de creación que estaban llevando hasta ese instante. A las puertas de un festival, hay que preparar un nuevo diseño de presentación, sacar temas nuevos (si los hubiera) y mantener al público cautivo. Aunque Miel se enfoca más en la música y prefieren mantener un perfil bajo en redes sociales.

Así llega a la par su última tocada en vivo, con el que estrenaron su nuevo canal de YouTube, el cual se perdió por un problema con su correo oficial. Además de los remixes de Amor//Que bien lo bailas ft Entrañas y Las Furias//Nos miran ft Tonga Congo, que exploran otros géneros como el dubstep y el bolero y son.

“El Estéreo Picnic es una oportunidad increíble que decretamos. Hace un par de años fuimos como espectadores. Y estábamos tan emocionados que nos creció las ganas de tocar ahí”, cuenta Martín.

Aunque tocan al iniciar la tarde, el repertorio mezcla lo mejor de su show visual, priorizando lo que proyectaran las pantallas, y los temas más importantes de sus dos discos.

El ‘latin touch’, palabra como describen su música, es lo que quieren destacar. Ya que consideran que dentro de la música electrónica mucho del movimiento artístico es muy anglosajón. Por eso, y bajo la premisa de que los géneros ya no existen y es permitido mezclar todo, su nuevo EP de remixes va a sorprender tanto por los sonidos como por los productores invitados. Lo que dejan clarísimo es que quieren hacer un “show brutal”.

La Reina Records Leonardo Velasco Palomeque// Cortesía

Caramelos de Cianuro: ¿Cómo es hacer rock a los 50? Leer más

Lo político afecta lo cultural

México es el país que más escucha a Miel, según las estadísticas de Spotify. Le siguen Ecuador y Colombia. Los oyentes que se sienten atraídos hacia este dulzor musical les ha llevado a tener varias oportunidades de invitaciones, la última al Fimpro (Feria Internacional de la Música de Guadalajara) y a algunos conciertos en ese país, pero tras los problemas diplómaticos y el cierre de la embajada en Ecuador ha sido complicado conseguir la visa. “Es una pena que por este conflicto no hayamos podido ir, no hemos conseguido la visa, no hay cómo”. Sin embargo esto no les quita las ganas y planean una gira nacional, aunque sea cada vez más difícil planear algo con un país lleno de circunstancias fortuitas, como un paro o la crisis energética.

“Tomamos el riesgo de seguir haciendo música porque apostamos por lo nuestro pese a la situación política. No queremos dejar de hacer esto, de repartir la música. Está bueno tener conciertos fuera, pero está también es nuestra tierra. Nos parece súper importante que la música se mueva aquí y encuentre a la gente que la necesita. Todo el arte lo es y un país, que se queda sin cultura es uno que está fregado”, afirma Damián. Por eso, esperan que en algún momento se cree tal apropiación con la música ecuatoriana como la tiene Colombia, Argentina o México. “Los artistas somos parte de la identidad de un país”, subraya.

Mientras tanto, y con base desde Quito, están listos para estrenar en el FEP su nueva colaboración junto a La Máquina Camaleón, y darle más forma al nuevo disco de temas inéditos que lanzarán en 2026.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!