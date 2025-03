José Pita: “Fue una muy buena historia de amor”

José Pita (27) llega con su alegre y eléctrica forma de ser, pero aminora su ánimo cuando comienza a hablar de esa historia de amor que lo inspiró a escribir Afortunado. La canción, llena de toques tropicales, es en sí una melodía movida, pero detrás hay un pasaje de su vida amorosa que no es del todo grato. Y, por lo que nos contó, aún es una herida que se siente viva.

Él es un romántico… Y dejamos claro en esta nota que no es un decir solo porque hace música que habla de relaciones, sino que es de esos que hacen locuras por ir detrás de quien le roba el aliento. El cantante ibarreño comparte esa última aventura que lo llevó hasta Colombia. Sin embargo, lo que parecía ser su gran amor no pudo concretarse. Lo dice claramente en esta entrevista con EXPRESIONES: “Enamorarse no es un resbalón”.

En el año me ilusiono muchas veces. Yo sí creo en el amor. Yo sueño con casarme, con tener una esposa. Me gusta conquistar. También disfruto mi soltería. Hasta ahora solo he tenido una sola novia formal. José Pita Cantante

¿Por qué le puso Afortunado a su canción?

Es una palabra muy fuerte. Por eso quise vincularla con la gente que es afortunada de tener amor. La compuse pensando en una chica que, supuestamente, haría que me sintiera afortunado de tenerla en mi vida. No pasó, pero lo manifestaba.

En redes sociales la describió. ¿Eso significa que era una chica real?

En el video cuento lo que me pasó. Es una actriz la que aparece, pero la historia es real. Hace poco viví algo similar. Así como en el clip, la chica de la que me enamoré fugazmente es una wedding planner que vive en Cartagena. Nos íbamos a encontrar, pero por su trabajo nunca pudimos coincidir.

¿Cómo se conocieron?

Fue por redes sociales. Siempre hubo cierta cercanía, pero no podíamos vernos por la distancia. La última vez que fui a Colombia (el año pasado) con mis amigos, ella no pudo estar disponible. Incluso, tenía preparado todo el Airbnb con rosas.

Nunca llegó… ¿Se enteró de la canción?

Sí, ella no estuvo disponible por factores de agenda. Luego hablamos y le dije que quería verla porque le tenía preparada una canción. Se la quería regalar y que fuera algo nuestro. Ella era perfecta, cuadraba todo en mi vida. Se lo comenté por videollamada y ambos lloramos. También me confesó que estaba empezando una nueva relación. Y fue la última vez que hablamos. Si ha visto mis publicaciones, sabe que esta es la canción de la que le hablaba.

¿Dónde grabó el video de Afortunado?

En Cartagena. Tenía que hacerle honor al sitio.

¿Considera que esta es una mala o buena historia de amor?

Es una muy buena historia de amor. No lo digo solo porque el video y la canción quedaron muy bien, sino porque me enseñó a sacar un mejor lado de mí para conquistar a una gran mujer a la distancia. No funcionó, pero me mostró lindas cosas.

¿Qué le decían sus amigos?

Que estaba loco. ¡Que cómo me iba a ir solo a verla! Yo me fui de viaje con ellos a Medellín y luego me fui a Cartagena. Tenía mucha emoción y pensaba que todo iba a salir perfecto. Soy el último romántico de la década.

José Pita en Cartagena. Cortesía

Volvió a aprender a cantar y a hablar

El 2025 lo inició sin poder hablar ni cantar. Unos pólipos en las cuerdas vocales le estaban quitando su tan preciado talento y también sus ganas de continuar con la carrera.

Este amargo pasaje lo ha hecho más fuerte y entregado a José, quien tiene muchas ganas de expandir su pequeño mundo. “Tenía otra voz. Según yo, pasaba por un mal momento porque había tenido varios shows. Mi garganta estaba muy seca. Pero esto no se curaba y acudí al médico”, explica. Hasta ese momento, no sabía que debía entrar al quirófano. “Fui a una laringóloga y me operaron al siguiente día. El diagnóstico era complicado. Cuando estás en recuperación no puedes hablar, no puedes toser, no puedes reírte, exhalar... Cuesta todo muchísimo”.

La recuperación parecía ir por buen camino, aunque su ánimo estaba muy decaído. Luego llegó la mala noticia de que había aparecido otro pólipo, más grande. La operación era la única opción. “Era un caso extraordinario. Lo mandaron hasta México para analizar. Fueron dos semanas más sin hablar”.

José tuvo que hacer un trabajo interno para recuperarse y aún lo sigue haciendo. “Estoy tomando clases de canto, de voz, porque debo volver a saber cuál es la mía. Es como renacer como artista”.

Esto, a buena hora, le llega como aire fresco para las próximas canciones que lanzará en lo que será su primer álbum.

