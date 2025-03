One Percent Records: El sello musical de Danna para artistas independientes

En un paso que refleja su espíritu emprendedor y su profundo conocimiento de la industria musical, Danna, conocida por su voz y estilo único, ha creado su propio sello independiente: One Percent Records. Este paso marca un hito en su carrera, transformándola no solo en una artista, sino también en una figura clave en la revolución del negocio musical para los creadores independientes.

One Percent Records no es solo otro sello discográfico, sino una respuesta a las dificultades que Danna enfrentó al inicio de su carrera. Como ella misma comenta, el objetivo del sello es claro: crear un espacio donde los artistas no solo sean firmados, sino que se sientan empoderados. Danna recuerda los primeros años de su carrera, cuando no tuvo la orientación que necesitaba para tomar decisiones de negocio, y se arrepiente de no haber tenido a alguien que la guiara. Hoy, está decidida a evitarle esas mismas dificultades a otros artistas, brindándoles las herramientas y el apoyo necesarios para prosperar.

"Quiero hacer esto más fácil para otros artistas, compositores y productores. Es algo que realmente quiero hacer desde el corazón y compartir mi experiencia en esta industria", comparte Danna. Uno de los principios clave de One Percent Records es enseñar a los artistas sobre el negocio de la música, asegurándose de que tengan todo lo necesario para triunfar, sin la presión de los intereses corporativos.

Un equipo soñado para llevar el proyecto

El equipo detrás de One Percent Records está compuesto por varias figuras claves con mucha experiencia en la música. Alex Hoyer, novio de Danna y quien jugó un papel esencial en la producción de su último álbum Childstar, es el Director Musical del sello. Alex aporta no solo su talento artístico, sino también una gran experiencia, incluyendo su vínculo con Warner Latina y su compromiso con el empoderamiento de los artistas. Además, está por lanzar su propio álbum con el sello en mayo.

Por otro lado, Diego Rodríguez-Palma, co-manager de Danna y su antiguo abogado, se encarga de las operaciones del sello como Director de Operaciones (COO). Yanin González, co-manager de Danna, completa el equipo como Presidenta del sello, aportando ideas frescas e innovadoras.

Juntos están creando un sello que pone al artista en el centro, enfocado en la colaboración, la transparencia y, sobre todo, en garantizar que los artistas mantengan el control de su música y de sus masters. "La gran pregunta siempre es quién posee los masters, y hemos visto cómo, en algunos casos, terminas sin poseer nada de lo que creaste", comenta Alex Hoyer. One Percent Records está decidido a cambiar esa narrativa y dar a los artistas el control total sobre su obra.

Mirando hacia el futuro de la música independiente

El lanzamiento de One Percent Records llega en un momento clave, ya que México, país natal de Danna, se ha convertido en uno de los 10 principales mercados musicales del mundo. Aunque el sello tiene su sede en Los Ángeles, Danna está emocionada por expandir su influencia hacia la Ciudad de México, un lugar con gran talento musical, pero pocos recursos para los músicos. "Hay tanto talento aquí, y me emociona ver lo que podemos hacer por ellos", comenta Danna, quien está especialmente motivada por apoyar a los artistas emergentes en su país.

El primer gran lanzamiento de One Percent Records será un EP de XNG3L, un proyecto creado por Danna y Alex Hoyer. Lo interesante de XNG3L es que su identidad es completamente anónima, lo que refleja la filosofía central del sello: poner la libertad y la intención por encima de la fama y el marketing. Sin promoción formal, la música de XNG3L ha empezado a ganar apoyo de manera orgánica en redes sociales, mostrando que la música puede hablar por sí misma.

"Lo que queremos enfatizar es su propósito: libertad e intención", comenta Alex. La idea es presentar el sello a los fanáticos sin el ruido que suele acompañar a los lanzamientos tradicionales.

Un nuevo capítulo para los artistas independientes

One Percent Records no se trata solo de hacer crecer la marca de Danna o Alex Hoyer. Su verdadera ambición es dejar un legado duradero que impacte positivamente el futuro de la música independiente. Danna no solo quiere lanzar un sello, sino también crear una fundación que apoye a los artistas, especialmente aquellos en lugares como México, donde los recursos son limitados. La visión a largo plazo de One Percent incluye generar oportunidades para músicos que no tengan las mismas ventajas que los artistas de mercados más grandes.

