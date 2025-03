Krysthel Chuchuca y Víctor López: Sus temperamentos no hacen cortocircuito

El asesor político Víctor López (39) ya le entregó el anillo de compromiso a la actriz Krysthel Chuchuca (33). Aún no tienen fecha para el matrimonio, pero ya viven juntos. Él no tiene hijos, ella tiene una niña llamada Amelia (7).

Se conocieron a través de una joven que trabajó con el español en Ecuador, que también había colaborado con ella. “Había escuchado de Krysthel, el último día de labores organicé una barbacoa para despedirme y le dije a la chica que la invitara. Empezamos como amigos y ahora le tengo un gran amor al encebollado y deseo compartir la vida con esta maravillosa mujer”, dice él entre risas.

Más allá de lo físico, ¿qué los enamoró?

K. Es innegable que es un hombre guapo. Lo que me encanta es su gran sentido del humor, me hace reír mucho. El día que compartimos, él hizo de todo por caerme bien, me hizo un montón de preguntas. Un cuestionario completo. Me causó mucha risa. Yo no estaba tan abierta a iniciar una relación. Le comenté a unas amigas que no sabía si aceptar una invitación. Ellas me dijeron que estaba loca y que estaba acostumbrada a ver tantos feos en Guayaquil que ya la vista se me había nublado (risas). Ahora siempre me sacan en cara que por ellas estamos juntos.

V. Valoro de ella que es súper auténtica, entonces si algo no le gusta lo dice, no se lo calla. Por supuesto que lo hace con respeto, pero frontalmente. Existe comunicación. También valoro la confianza. Es complicado que una mujer entienda a un hombre que se la pasa viajando por el mundo para resolver alguna crisis institucional, un caos administrativo y ofrecer asesoría política.

Se dice que lo españoles son muy directos e, incluso, pueden llegar a ser groseros.

V. Somos muy directos, soy de Barcelona, me crié en el norte de España. Yo llevo 18 años trabajando en América Latina, me conozco casi todos los modismos y la forma de ser de los latinos. Pero no he perdido mi acento.

¿Qué tienen en común un asesor político y una actriz y emprendedora?

V. Ella es una líder, curiosamente sabe de política y tiene buen criterio sobre el servicio público. Además me impresiona su creatividad. Yo debo serlo para sacar adelante proyectos y crear estrategias.

K. Somos líderes, aunque son mundos diferentes. He aprendido con él, porque lo escucho cuando trabaja y arma sus estrategias. Me ha apoyado en el negocio, le hago algunos comentarios que lo ponen a pensar, pero no influyo.

No hay celos

Los dos son jóvenes, profesionales y exitosos. ¿Salen a flote egos, celos…?

V. No hay egos ni celos. Para eso soy muy europeo, quiero que cumpla sus sueños. Se está considerando extender su negocio de moda a Panamá, España, El Salvador… Las posibilidades son inmensas. No es nada celosa, tampoco le doy motivos. Es muy segura.

K. Siempre quise contar con una persona que ayude a explotar mi potencial. Nunca hurgo, no me sé la clave de su teléfono (risas).

Ya existe un compromiso, así que la boda se vendrá muy pronto.

V. En noviembre le di el anillo. Ambos nos regalamos el anillo de casados. Estamos planificando la boda. Creo que será en enero del 2026. Habrá dos ceremonias, una en Guayaquil y otra en Barcelona para compartir con mi familia y amigos. Aunque al final, ella manda, se hará donde diga.

K. Creo que habrá dos ceremonias, pero nunca he soñado con algo muy grande, con mucha gente o un vestido súper lujoso. Prefiero lo íntimo. No sé si yo me diseñe el traje, pero lo haré en Ecuador.

¿Ya tienen planificado el viaje de luna de miel? ¿A ustedes les gusta viajar mucho?

V. Hemos pensado en varios destinos. Hemos hablado de Indonesia, Japón... Amelia quiere conocer ese país, todo el mundo. En Ecuador, el cambio político, social y económico que se puede dar tal vez sea muy grande. Todo puede pasar y la gente está alerta. Todo aquello influirá en las decisiones.

K. Quiero regresar a Tailandia, conocer las islas. Allá fui invitada por una marca. Si cambian las cosas en el país, también cambiaremos los planes.

Entre Ecuador y Panamá

Por ahora están viviendo en Ecuador...

V. Tengo mi familia repartida entre Estados Unidos, México y España. No tenía previsto, pero nos compramos una casa en Ecuador y un departamento en Panamá. Vivimos entre los dos países. Están muy cerca, se puede ir y venir el mismo día. Amo Ecuador, me gusta su cultura y su gastronomía. Quiero que ella cumpla sus sueños, si eso implica mudarnos lo haremos, aunque sea temporalmente.

¿Es decir que Víctor López ha probado muchos de nuestros platillos?

V. Me encanta el encebollado, la comida manabita me vuelve loco. Me tumba y me manda a dormir (risas). Los cangrejos también me gustan. Krysthel tiene habilidad para la cocina, era algo desconocido.

K. Yo no hago labor de ama de casa, ahora empecé a cocinar un poco. Para todos fue una sorpresa. De la cocina española me encanta la tortilla y las gambas de mi suegra (Ángela), son diabólicas, no sé qué tienen. Nos queremos mucho.

V. Mi madre es psicóloga, trabaja mucho. A pesar de que son distintas en sus temperamentos, se llevan muy bien. Las gambas (crustáceo parecido al langostino) de las que ella habla son del Mediterráneo. Cuando llega su nuera no sé cómo hace, pero las consigue y las prepara. Hace rato que no cocinaba.

Él es asesor político, ella actriz y emprendedora. Cortesía

¿Seguramente quieren hijos juntos?

V. Sí queremos y hay planes. Uno o dos hijos. Siempre he querido, pero no había encontrado a la persona indicada. Deseo niños con ella. Ser padre es algo muy serio, no se puede tomar a la ligera. Además la he visto cómo se desenvuelve como madre, ella cuida mucho a Amelia.

K. Amelia y Víctor se adoran, en la casa son dos niños y se llevan muy bien. Ya ella tiene siete años

