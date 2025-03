La Flaca Guerrero: Sus bromas le generan problemas

Me pica la lengua. La amistad con Christian Norris no le agrada a su pareja

Las bromas de María Teresa Guerrero y la química con el actor Christian Norris, quien está dedicado al turismo, le provocaron dolores de cabeza. Ellos son amigos desde su juventud. Además, en el reality MasterChef Celebrity Ecuador cocinaron juntos y compartieron en muchas ocasiones, como en varios paseos.

En la gala final, transmitida la noche del lunes 25 de marzo, mientras ambos eran entrevistados por Víctor Aráuz, el actor les hizo bromas y ella no perdió la oportunidad para responder a su estilo: “Está bueno el Norris, no podemos hacernos de la vista gorda, pero llegaste tarde, brother. Si yo estuviera soltera, hace rato pagabas... pero tengo novio”. El intérprete de El ángel de piedra no se quedó atrás y le siguió el juego, aparte de que siempre la elogiaba.

Para no hacer el cuento largo, ese juego entre ellos generó ciertos problemas. Al novio de La Flaca (Graham Kersey) no le gustaron las bromitas. La expresentadora aprendió la lección y ya no se hará la chistosa. ¿Será que Christian le provoca celos a Graham? Christian siempre ha sido guapo.

Christian Norris y María Teresa Guerrero son de la misma generación, trabajaron en el mismo canal, Ecuavisa. Ambos han presentado espacios y han actuado. Pertenecen a ese grupo de talentos que ganaban bien haciendo TV. Él está divorciado, con dos hijos, Tomás y Samuel, y según cuenta no tiene novia. ¿Será que se peleó? Aspirantes no le faltarán. La Flaca está muy enamorada de su gringo.

Érika Vélez se va de vacaciones

Aunque Érika Vélez afirme que no le quitó protagonismo a Shany Nadan, ganadora de MasterChef Celebrity, sí lo hizo. En la prensa y redes sociales solo se habla de la caída de la actriz en la final del reality. Le han dicho que estaba borracha. Alegó que la alfombra se levantó un poco y tropezó con los zapatos altos (Valentino) que llevaba. Ofreció disculpas al público, el canal y los auspiciantes. Hoy se va de vacaciones a Orlando (Estados Unidos) con su abuelita Mariana. La llevará a conocer al Ratón Miguelito a Disney. También irá a Miami.

