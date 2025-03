Eva Longoria: El Platino de Honor a una actriz comprometida

En 2024, el Platino de Honor recayó en la argentina Cecilia Roth. Este año, la que recibirá esa distinción es la estadounidense, Eva Longoria.

Tras iniciarse como actriz invitada en Beverly Hills, 90210 y General Hospital en 2000, integró el reparto de la serie The Young and the Restless

En 2004 encarnó el personaje de Gabrielle Solis en el programa de la cadena ABC Desperate Housewives. Acompañada de Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross, la serie se mantuvo durante ocho temporadas con altos índices de audiencia y ella fue nominada en el 2006 al Globo de Oro a Mejor actriz principal en serie de televisión.

Tras apariciones en Empire, Devious Maids, Brooklyn Nine-Nine, BoJack Horseman y Jane the Virgin, empezó a trabajar detrás de cámaras. Al mando de UnbeliEVAble Entertainment, participó en la producción de proyectos, incluida la serie Grand Hotel.

En 2023, tuvo su debut como directora de cine con Flamin’ Hot, película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje que afirma haber sido el inventor de los Flamin’ Hot Cheetos. En marzo de ese año estrenó la docuserie Eva Longoria: Searching For Mexico, que la sigue en su viaje por México explorando la cocina del país. Igualmente, en 2024 se anunció que la CNN reviviría la serie con Eva Longoria: Searching for Spain, que se estrenará en la CNN en la primavera de 2025.

Recientemente, la actriz ha aparecido en la gran pantalla en Tierra de mujeres para Apple TV+, que produjo ejecutivamente y protagonizó junto a Carmen Maura.

A su talento en el séptimo arte, Eva Longoria suma su faceta como filántropa y activista, prestando constantemente su voz a los temas que le apasionan: la inmigración y los derechos reproductivos.

En palacio municipal IFEMA

Según la organización, con el Premio Platino de Honor “se pretende no solo homenajear una carrera repleta de talento y brillantez, sino también la labor de una intérprete comprometida con hacer del talento iberoamericano una marca cuya presencia sea tomada como referencia alrededor del mundo y permita poner en valor nuestra calidad audiovisual”.

La actriz, productora y directora será homenajeada en el palacio municipal IFEMA Madrid el 27 de abril, cuando se celebrará la ceremonia en que se conocerá a los ganadores de todas las categorías. En esta ocasión las principales nominadas en cine y series son la cinta española La infiltrada y Cien años de soledad. La presentadora será Aislinn Derbez.

