Érika Vélez: “No quise robarle el show a Shany”

La final de MasterChef Celebrity Ecuador no solo coronó a Shany Nadan como ganadora, también convirtió a Érika Vélez en tendencia. Su caída durante la transmisión en vivo, su euforia y los memes que desató fueron tema de conversación en redes. Muchos incluso se atrevieron a decir que estaba borracha. Pero la actriz y presentadora responde con humor y claridad: “Simplemente me caí. Soy la campeona mundial de las caídas”.

Érika asegura que no tuvo intención de opacar a la ganadora: “Fui a divertirme como siempre, no pensé que iban a ponerme a trabajar (risas). Me pusieron a correr, todo al mismo tiempo. Justo me caí cuando estaba mencionando a una marca. Todo fue un caos, la alfombra estaba un poco levantada y llevaba unos zapatos de tres metros de alto. Si creen que me caí por borracha o por torpe, no importa”.

Sobre la atención que generó su tropiezo, la también jurado del programa explica que las caídas han sido parte de su vida. “Mis amigos y familiares lo saben. Me he abierto la boca, la barbilla, me he lastimado los pies, me han enyesado. Lo que pasa es que ahora todo es más mediático. Mis pies son blandos, nunca hice rehabilitación. A veces agarro a la persona que está a mi lado para no tropezar, ya no miro al frente como hacen las reinas”.

La gala final se grabó en Cartagena, Colombia, pero se transmitió en vivo desde Porto, en el Puerto Santa Ana de Guayaquil. Vélez destaca que el misterio sobre el nombre del ganador se mantuvo incluso para ella. “Solo los jueces, una persona del canal y otra de Colombia conocían a los ganadores. Yo no lo sabía. Eso lo hace más emocionante, porque de lo contrario es como si supiera el final de la película. Además lo chévere son las reacciones espontáneas, no fingidas”.

También responde a las críticas por un supuesto favoritismo con su amigo Álex Vizuete. “Me parecía chistoso, porque yo no pruebo los platos. En la primera temporada, una productora de Colombia me dijo que no podía mantener contacto con los participantes para evitar que se den favoritismos. Al principio lo amaban a Álex, luego le agarraron un gran odio en las redes. A mí no me hacían daño, duermo con la conciencia tranquila”.

“Soy irremplazable”

Sobre los rumores de que Doménica Saporiti podría reemplazarla, Érika lo descarta tajantemente: “No es así. Soy irremplazable”, bromea. “Pueden hacer un comentario o dar una opinión, pero cuando veo esas cuentas troll, a eso no le doy credibilidad. Estaré hasta que Dios quiera, hasta que se grabe MasterChef, hasta que pueda en todos los sentidos”.

Y aunque muchos pensaron que su amistad con ciertos participantes influía en el resultado, lo niega con humor: “Si fuera por amistad, la Flaca Guerrero ganaba. Somos amigas hace un montón de tiempo y hemos trabajado juntas. Soy muy amiga de Shany también. Me da risa que decían que no iban a ver la final, pero la han visto, aunque sea para criticar”.

Finalmente, se refiere con admiración a la campeona de esta edición: “Yo quería que Shany esté desde la primera temporada. También me gustaría que compita Pamela Cortés, creo que le iría bien. A muchos sorprendió que la Flaca Guerrero llegue al Top 5, pensé que iba a ser la segunda eliminada (risas). Su mentalidad es de competidora, para ella estar en la cocina es participar en una competencia”.

