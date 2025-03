Álex Vizuete: “Los haters viven en Twitter, en la calle no hay ninguno”

Alex Vizuete, nacido el 31 de octubre de 1993 en Estados Unidos, es un actor ecuatoriano que ha forjado una carrera multifacética en el ámbito del entretenimiento.

Álex Vizuete. Joffre Flores// Expreso

Creció en Sauces, Guayaquil, y es reconocido por su papel de Brayan en la serie Cuatro Cuartos de 2017. Su versatilidad lo ha llevado a destacarse en televisión, teatro, radio y doblaje, incluyendo su participación en Maleteados (2018) y 3 Familias (2019). Además, prestó su voz para la película Spider-Man: A Través del Spider-Verso en 2023.

En su vida personal, Vizuete es padre de un hijo de ocho años y, junto a su pareja Givanna, espera su segundo hijo. La pareja se conoció en una celebración de cumpleaños y ha optado por mantener su relación en privado.

Su participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador ha sido notable. Durante el programa, dedicó un plato a su amigo fallecido Efraín Ruales, conmoviendo a la audiencia y a la presentadora Erika Vélez. Además, celebró su 31 cumpleaños en el set del programa, compartiendo momentos especiales con sus compañeros. Su habilidad culinaria lo llevó a ser finalista, consolidando su popularidad y demostrando su autenticidad y talento en diferentes facetas del entretenimiento.

Álex Vizuete tras la final de MasterChef Celebrity

​

De cantar con Bad Bunny a ser finalista de MC. ¿Cómo describe esta carrera?

Mi vida ha sido fantástica. Es un sueño hecho realidad. Con muchos altos y muchos bajos. Con grandes errores, pero que te hacen avanzar. Amo mi carrera, algunos la llaman ingrata, pero esto me fascina.

En los últimos meses ha existido controversia detrás de su nombre…

Para mí pierde importancia el hate (odio) una vez que se deforma. Yo he cometido muchos errores, pido disculpas y sigo adelante. Pero cuando opinan y exageran algo que no existió, yo me muero de la risa. Los haters viven en Twitter en la calle no hay ninguno.

Los tres finalistas de MasterChef Celebrity. Joffre Flores// Expreso

¿Ha cambiado la forma de comer en su casa desde que estuvo en el programa?

¡Por supuesto! Ahora todo es más gourmet. Estamos más elegantes, ya no hay arrocito tibio con atún. Me fascinó cocinar y los míos prueban todo.

¿Qué ha practicado más?

Las salsas. Y también los purés. Se puede hacer de cualquier tubérculo, incluso hay puré de canguil. Estoy practicando también la comida blanda para mi nuevo bebé.

¿Qué va a hacer con los premios?

Ya los tengo distribuidos. La verdad es que me emocionan más las órdenes de compra en el supermercado que el auto.

