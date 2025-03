Shany Nadan gana MasterChef Celebrity Ecuador y revela cómo la cocina cambió su vida

Lo bueno se cocina a fuego lento, con mucha paciencia y observando desde lejos. Eso quedó claro en la final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador. Ahí, los tres cocineros amateurs adquirieron los dotes de grandes profesionales en una experiencia intensiva, pero que requería mucha paciencia. Incluso cuando la velocidad de la televisión no se ajustaba a los platillos que querían llevar a cabo.

Foresta: el restaurante que fusiona la alta cocina con la hierba rebelde Leer más

En este punto coinciden Álex Vizuete, Natalia Regge y Shany Nadan, los finalistas del reality gastronómico más famoso del mundo.

El programa de proclamación de ganadores se llevó a cabo el 24 de marzo en la ciudad de Guayaquil. Un día en el que el clima puso a todos a sudar como tapa de olla. Los 34 grados que marcaba el medidor climatológico se sentían intensamente también en el set creado para la gala final. El restaurante Porto de Puerto Santa que recibió a los participantes de esta edición que premió a Shany Nadan. La gran ausente a la velada fue la actriz manabita Elsa González.

La algarabía inundó el local lleno de las famosas personalidades, que fueron acompañadas de algún familiar, y todo el equipo de producción del reality. Al momento de la premiación los ganadores se olvidaron del protocolo de la televisión, y sus emociones se apoderaron, con gritos, saltos y hasta una caída, como el momento viral que tuvo Érika Vélez. Para ese momento parecía que se habían apagado las cámaras, pero la prensa ya estaba lista para tomar las declaraciones.

Pasada las 23:00 de la noche terminó el evento, Shany acompañada de su mamá, Giselle Zarlenga, y de su novio, Jhon Taleb, con quien se conoció en el programa de Tv. Ambos la esperaban y apoyaban mientras atendía a todos. Era su momento de brillar y contar sobre su nueva pasión: la gastronomía.

Shany gana MasterChef Celebrity Ecuador con un menú de historia, sabor y alta cocina Leer más

Shany, la cocina la fortaleció

No fue una competencia sencilla. ¿Cómo puede describirla?

MasterChef es una experiencia intensa, desafiante, una competencia muy de la mente. Es de aprenderse a controlar, dominar lo que sientes, y claro, dominar la cocina. Había momentos en que todos estábamos exhaustos. Mil veces quise tirar la toalla, me decía: ‘esto no es lo mío, yo soy actriz’. Empezaba a dudar pero si algo me define como persona es que soy guerrera, hasta el final trato de hacerlo todo.

¿Cree que su experiencia como actriz le ayudó a ganar el reality?

¡Cien por ciento! Te diría que lo que pude transferir de la actuación a la cocina fue la resistencia. En esta carrera donde haces miles de casting y no te quedas, aprendes que los sueños no son algo de velocidad. Mi plan de MasterChef fue ser resistente y seguir intentándolo. La creatividad de la actuación, lo que puedes llegar a imaginar también lo trasladé.

¿Alguna vez dudó en aceptar la invitación a participar?

No dudé en meterme, dudé de mis capacidades para estar ahí. He visto MasterChef de varios países y me encantaba verlo con mi hermana. Fue muy importante que me inviten.

Shany Nadan en la gala final. Joffre Flores// Expreso

¿Qué plato que preparó compararía con alguno de sus personajes?

¡Hice tantos! Con uno que llamé Resilencia colorida obtuve cachetito. Era un pollo relleno de dátiles, espinacas y queso de cabra. Se llamaba así por una experiencia personal. Yo tuve una enfermedad muy grave de chiquita, casi no sobrevivo. Esta enfermedad me enseñó a siempre salir adelante. Cuando interpreté a Manuelita Saénz me di cuenta de que las dos teníamos en común la resiliencia.

¿Cómo rompió la barrera de ser tan reservada ahora que se enamoró en TV nacional?

Siempre fui muy reservada. La gente me conocía por mis personajes, pero no como persona. Pero algo pasó en mí. MasterChef te permite conectar con el público de forma directa, de forma más vulnerable y humana. Por eso permití que todo eso se diera. Solo fui.

Shany conociendo sus premios. Joffre Flores// Expreso

RELACIONADAS La conmovedora historia de Shany a sus 10 años que la inspiró en MasterChef Celebrity

¿Qué es más delicioso: conocer el amor o preparar exquisitos platillos?

No puedes compararlos. Yo encontré amor y el amor por la cocina.

Confirma que quiere continuar en el cocina…

Sí. Quiero tomar clases, quizá sea algo de repostería. Estoy haciendo contenido también en mis redes sociales.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!