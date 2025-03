Érika Vélez responde a críticas por su caída en la final de MasterChef: ¿Qué dijo?

La gran final de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador no solo dejó la emoción de la victoria de Shany Nadan, sino también un momento inesperado que puso en el ojo del huracán a la presentadora Érika Vélez.

La conductora, conocida por su energía y carisma, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales debido a su comportamiento durante la transmisión en vivo que realizó Teleamazonas tras conocerse a la ganadora. Su caída se viralizó en la red social X.

El suceso generó diversas reacciones entre los internautas, quienes comenzaron a especular sobre si la conductora del reality de cocina estaba bajo los efectos del alcohol. Comentarios como “¿Érika estás bien?” por parte del equipo de producción, captados en vivo durante el programa, hicieron especular si Vélez estaba bajo los efectos del alcohol.

A raíz de estos comentarios, la mañana de este martes 25 de marzo la también actriz decidió dar su propia versión de los hechos. En su cuenta oficial en la red social X, la conductora de televisión hizo frente a las críticas con una postura relajada y humorística.

"Resbalón no es caída?? Pues si lo es y bien caída, me da mucha risa ver esto. Ahora dirán que quise robar show, ojo que digan q estaba con tragos no me molesta, caída es caída y vergüenza es vergüenza y ya está, esa torpe soy yo", escribió.

Además, la presentadora manabita reposteó algunas publicaciones en las que aprovechó para seguir comentando: "Practicaré caerme con elegancia la próxima, las vergüenzas”, redactó. Minutos después, subió un video con su atuendo de anoche en el que describió que "más allá de todo, me sentí muy linda ayer".

El mensaje de Érika Vélez ha demostrado el enfoque de la presentadora hacia la controversia: calma y humor. La respuesta de Vélez dejó claro que, si bien el incidente pudo haber sido embarazoso, no le atribuía mayor importancia y prefería reírse de sí misma.

Las reacciones han sido mixtas. Por un lado, varios seguidores aplaudieron su actitud desenfadada y su capacidad para tomar con ligereza lo ocurrido, mientras que otros consideraron que su comportamiento durante la transmisión no fue profesional.

