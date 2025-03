Nancy Risol: "Mi voz tiene impacto"

En lo alto de la sierra ecuatoriana, entre montañas que se tiñen de verde intenso y amaneceres en los que la neblina parece acariciar el paisaje, se encuentra Saraguro. Un pueblo donde el tiempo avanza con calma, entre sonidos de aves y el ritmo pausado. Aquí, cuando el reloj marca las seis y media de la mañana, Nancy Puglla, o Nancy Risol, como la conocen en redes, ya está en pie. “Nos levantamos y entonces ahí tratamos de hacer lo que siempre hay que hacer en el día, pues en la casa, después los animales, y después ya uno se dedica a hacer las cosas personales de cada uno”, cuenta con la naturalidad que a su vez ha conquistado a millones.

Nancy, la tercera de cinco hermanos, creció entre costumbres arraigadas, donde cada hilo de borrego en su vestimenta es un lazo con su identidad y su historia. Esa misma identidad que lleva con orgullo en cada video, donde su sentido del humor la ha convertido en un fenómeno viral. Con 830 mil seguidores en Instagram, 5.7 millones en Facebook, 2.6 millones en YouTube y 1.2 millones en TikTok, ha logrado algo más que entretener: ha puesto en el mapa la riqueza cultural de su pueblo y la de muchas comunidades indígenas. No en vano YouTube le ha otorgado reconocimientos por haber superado el millón de suscriptores y los 100 mil seguidores.

”Soy tranquila, curiosa y creativa. Siempre tengo un monólogo interno constante”, dice sobre sí misma. Y en esa curiosidad ha encontrado la clave de su éxito. En sus viajes a Colombia, México, Perú y Bolivia, se ha encontrado con otros pueblos con quienes intercambia saberes, desde la medicina alternativa hasta la importancia de la agricultura sin pesticidas.

SEMANA dialogó con esta influencer que no solo arranca risas, también educa, conecta y despierta la conciencia sobre la riqueza de tradiciones que muchos desconocen.

Cara a cara

Nancy, estás en redes desde los 16, pero ¿ya eras una fanática de la tecnología o todo fue un descubrimiento?

Fue un descubrimiento total. A los 16 tuve mi primer celular y mi primera conexión a internet. Antes de eso, nada. Ahora, ya me organizo con el trípode, un micrófono, y con eso ya tengo mi oficina lista.

¿Y qué te llevó a encontrar tu estilo? Porque ahora tu contenido es único.

Me inspiraba en otras creadoras, pero poco a poco me di cuenta de que lo que enganchaba era ser yo misma, mi vida en Saraguro, mi cultura. En ese momento no había influencers del campo, y creo que eso llamó la atención.

¿Sientes que hoy tienes una responsabilidad al representar a Ecuador y la cultura indígena?

Sí, al principio lo tomaba a la ligera, pero con el tiempo entendí que mi voz tiene impacto. Ya no es solo entretenimiento, también es un espacio para mostrar nuestra cultura.

A propósito, ¿qué tiene Saraguro que tanto te llama?

Es naturaleza, es trabajo en el campo, es comunidad. Acá sembramos maíz, criamos animales y mantenemos nuestras costumbres. Eso me da identidad.

Y hablando de identidad, tu vestimenta también es parte clave de tu imagen. ¿Qué significado tienen las prendas que usas?

Nuestra vestimenta tradicional es blanco y negro, pero ahora hay más colores y diseños modernos. Los collares representan la naturaleza, los bordados reflejan nuestras raíces o detalles de la naturaleza como arcoíris… Cada prenda tiene historia.

¿Sientes que en Ecuador se está valorando más la identidad indígena?

Vamos por buen camino. Antes muchos escondían su origen, ahora lo muestran con orgullo. Pero nos falta recuperar el idioma quichua y las enseñanzas de nuestros abuelos.

Si pudieras cambiar algo sobre cómo se percibe a los pueblos indígenas en redes y medios, ¿qué sería?

Que dejen de pensar que no tenemos acceso a la tecnología o que vivimos aislados. Estamos conectados, educados, con sueños y metas. Tenemos mucho que aportar.

¿Y qué te inspira hoy en día?

Mi mamá, mi familia, mi comunidad. Veo mujeres emprendedoras que trabajan por su familia y por el pueblo. Como dice mi madre “En el campo no te mueres de hambre si estás dispuesto a trabajar”.

Ping-pong

Un apodo: En mi escuela me decían Mamá Conchita porque me gustaba leer un cuento con ese nombre.

Un plato ecuatoriano que recomiendes: Si vienen a Saraguro, les recomiendo el cuy asado a leña, con poca condimentación.

Un lugar en Ecuador que todos deberían visitar: Galápagos.

Algo que siempre lleves en tu cartera o bolsillo: Un lipstick. Infaltable.

Un talento oculto: Me gusta cantar en la ducha y a capela.

Personaje famoso con el que te gustaría hacer un video: Auronplay. Crecí viendo su contenido. Y también con Ñusta Picuasi.

Si no fueras influencer, ¿qué estarías haciendo?: Igual estaría en algo de entretenimiento. Siempre me ha gustado hacer sonreír a los demás.

