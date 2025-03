Liza Mytareva: "La naturalidad es el mejor truco de estilo"

Si algo tiene Liza Mytareva, además de un feed impecable, es esa habilidad para hacer sentir a sus seguidoras como sus amigas. Nació en Rusia, pero a los nueve años aterrizó en Quito, donde su amor por la moda fue tomando forma de a poco. ¿Su sello? Looks monocromáticos con un giro inesperado, accesorios chunky y una vibra relajada que engancha. Empezó en TikTok durante la pandemia compartiendo su día a día, pero su gran momento llegó en 2020, cuando pisó el New York Fashion Week y decidió sumergirse de lleno en el mundo del estilo.

Pero lo suyo no es solo posar frente a la cámara: lleva modelando desde los 13 años, empezó de manera empírica y luego se formó en DS Management en Quito. Ahora, marcas de ropa, skincare y hasta automóviles buscan colaborar con ella.

Más allá de los 421 mil seguidores en TikTok, lo que hace brillar a Liza es su autenticidad. “La gente conecta con lo real”, dice. Y eso se nota en su forma de hablar, en la manera en que se apropia de las tendencias sin perder su esencia y en su amor por la moda ecuatoriana. En diálogo con SEMANA cuenta cómo ha ido evolucionando su estilo y deja claro que en este mundo de filtros y poses, “la naturalidad es el mejor truco de estilo”.

Cara a cara

Has desfilado en eventos importantes, como el New York Fashion Week. Cuéntanos sobre esa experiencia.

Fue en febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Viajamos con DS Management y desfilamos para varios diseñadores hispanohablantes en eventos privados dentro del NYFW. Fue una experiencia muy enriquecedora.

Viniendo de Rusia y viviendo en Quito, ¿cómo fusionas ambas influencias en tu estilo?

En Rusia el clima es frío, así que allá usan muchas capas y prendas estructuradas. Me gusta incorporar ese layering en mi estilo, pero con un toque más urbano y relajado, como los pantalones oversized y chaquetas llamativas.

Las redes sociales están revolucionando la moda, incluso con la inteligencia artificial. ¿Cómo ves esta fusión entre tecnología y estilo?

Me parece interesante usar la IA como inspiración o aliada. Una vez le pregunté a ChatGPT qué ponerme para un outfit básico y me sugirió jeans, blanco y negro. Luego lo personalicé con mi propio estilo. La tecnología no reemplaza la creatividad, pero sí puede dar ideas.

¿Cómo ha influido el modelaje en tu forma de experimentar con la moda y elegir tus prendas?

Cien por ciento. Me ha permitido atreverme a probar cosas nuevas y a expresar mi personalidad a través de la ropa. No se trata solo de seguir tendencias, sino de adaptarlas a tu estilo. Por ejemplo, me hago las uñas super largas, extrovertidas, de colores, como 3D. Me puedo demorar cuatro horas haciéndomelas.

En tu Instagram compartes muchos reels de moda. ¿Cómo interactúan tus seguidores contigo?

Me preguntan mucho sobre dónde consigo ciertas prendas y me encanta ayudarles. También disfruto compartir tips sobre cómo combinar diferentes estilos.

Si tuvieras que dar tres consejos clave para alguien que quiere iniciar en el modelaje, ¿cuáles serían?

Primero, ir natural a los castings: poco maquillaje, ropa ajustada y negra, y tacones si es necesario. Segundo, conocerse a uno mismo, saber qué poses y ángulos favorecen más. Y tercero, confiar en uno mismo. La seguridad se nota y hace la diferencia.

Ping-pong

La prenda que nunca falta en tu clóset: Un jean boyfriend roto y una chaqueta de cuero negra.

Perfume favorito: La Belle de Jean Paul Gaultier.

Lo último que incorporaste a tu armario: Un pantalón formal gris y un saquito con líneas blancas y rosas.

Tu ciudad favorita para ir de shopping: Nueva York. Encuentras de todo, desde boutiques hasta ropa vintage.

Diseñador que siempre te sorprenda: En Ecuador, admiro mucho a Fabrizio Celeri. Sus vestidos son increíbles, y cada temporada siento que evoluciona en su manera de diseñar. También me encanta Lía Padilla; sus diseños me parecen impresionantes.

Un accesorio que siempre llevas: Cadenas chunky. Tengo una plateada que uso casi todos los días.

Fashionista que te inspire: Soy fan de Emma Chamberlain desde hace años; su autenticidad y estilo único me fascinan.

