Tom Cruise
Tom Cruise recibe su primera estatuilla honorífica en los Governors Awards.X: @TCNews62

Tom Cruise obtiene su primer Óscar: ¿Por qué ahora?

El actor de Misión Imposible es premiado con un Óscar por casi 45 años de trayectoria. Esta se vuelve su primera estatuilla 

  • Verónica Cisneros

Cuando una ceremonia general de los Óscar no es suficiente, existen los Governors Awards, una gala especial que tiene como objetivo honrar la trayectoria y las contribuciones excepcionales en el cine. Esta 16° edición se celebró el 16 de diciembre en el Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

En esta ocasión, un nombre resonó con fuerza en la ceremonia: Tom Cruise, quien se alzó con su primer Óscar honorífico, un reconocimiento a sus aproximadamente 45 años en la industria hollywoodense. Este premio representa su primera estatuilla no competitiva. 

Anteriormente, ya había sido nominado a los Óscar tres veces como actor: Nacido el cuatro de julio, Jerry Maguire y Magnolia, y una como productor por Top Gun: Maverick, pero no había logrado posicionarse como ganador.

Afortunadamente, su nombre quedó grabado en la placa y su discurso personal conmovió: “Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy… no importa de dónde seas, en un cine reímos, sentimos, esperamos juntos, y ese es el poder de esta forma de arte”.

La premiación

El director mexicano Alejandro González Iñárritu fue el encargado de otorgar el premio al actor de Misión Imposible, a quien describió como “la mayor estrella del mundo” y, en un intento predictivo, aseguró que no será el último Óscar que obtenga.

A sus 63 años, el actor estadounidense vio la proyección de su recorrido actoral en un solo video antes de subir al escenario. Se destacaron sus acrobacias y escenas de acción desde Taps hasta Misión Imposible: The Final Reckoning.

La audiencia, que incluyó estrellas como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande, Jacob Elordi, Ethan Hawke, Hugh Jackman, Natalie Portman y Steven Spielberg (con quien compartió mesa), se puso de pie para darle una ovación que hiciera justicia a su trayectoria profesional. Los aplausos duraron dos minutos.

El actor, entre lágrimas, prometió seguir defendiendo el arte en el cine y, con un tono sarcástico, añadió: “Con suerte sin muchos más huesos rotos”.

Los otros homenajeados en la gala fueron el diseñador de producción Wynn Thomas, la actriz y coreógrafa Debbie Allen y la cantante y actriz Dolly Parton, aunque esta última no estuvo presente en la ceremonia.

Posterior a la gala, medios como Variety destacaron su conversación con la actriz Sydney Sweeney. En los videos se aprecia que ambos intercambian palabras, y a Tom Cruise se lo ve sonriente diciendo varias veces “Gracias”. Algunos usuarios afirman que es una muestra de cortesía hacia la actriz de Euphoria.

