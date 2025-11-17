Tom Cruise obtiene su primer Óscar: ¿Por qué ahora?

El actor de Misión Imposible es premiado con un Óscar por casi 45 años de trayectoria. Esta se vuelve su primera estatuilla

Cuando una ceremonia general de los Óscar no es suficiente, existen los Governors Awards, una gala especial que tiene como objetivo honrar la trayectoria y las contribuciones excepcionales en el cine. Esta 16° edición se celebró el 16 de diciembre en el Ray Dolby Ballroom at Ovation Hollywood, en Los Ángeles.

En esta ocasión, un nombre resonó con fuerza en la ceremonia: Tom Cruise, quien se alzó con su primer Óscar honorífico, un reconocimiento a sus aproximadamente 45 años en la industria hollywoodense. Este premio representa su primera estatuilla no competitiva.

Anteriormente, ya había sido nominado a los Óscar tres veces como actor: Nacido el cuatro de julio, Jerry Maguire y Magnolia, y una como productor por Top Gun: Maverick, pero no había logrado posicionarse como ganador.

Afortunadamente, su nombre quedó grabado en la placa y su discurso personal conmovió: “Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy… no importa de dónde seas, en un cine reímos, sentimos, esperamos juntos, y ese es el poder de esta forma de arte”.

La premiación

El director mexicano Alejandro González Iñárritu fue el encargado de otorgar el premio al actor de Misión Imposible, a quien describió como “la mayor estrella del mundo” y, en un intento predictivo, aseguró que no será el último Óscar que obtenga.

Chris Evans es papá: Confirman el nacimiento de su primera hija con Alba Baptista Leer más

A sus 63 años, el actor estadounidense vio la proyección de su recorrido actoral en un solo video antes de subir al escenario. Se destacaron sus acrobacias y escenas de acción desde Taps hasta Misión Imposible: The Final Reckoning.

La audiencia, que incluyó estrellas como Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Dwayne Johnson, Ariana Grande, Jacob Elordi, Ethan Hawke, Hugh Jackman, Natalie Portman y Steven Spielberg (con quien compartió mesa), se puso de pie para darle una ovación que hiciera justicia a su trayectoria profesional. Los aplausos duraron dos minutos.

El actor, entre lágrimas, prometió seguir defendiendo el arte en el cine y, con un tono sarcástico, añadió: “Con suerte sin muchos más huesos rotos”.

Los otros homenajeados en la gala fueron el diseñador de producción Wynn Thomas, la actriz y coreógrafa Debbie Allen y la cantante y actriz Dolly Parton, aunque esta última no estuvo presente en la ceremonia.

Posterior a la gala, medios como Variety destacaron su conversación con la actriz Sydney Sweeney. En los videos se aprecia que ambos intercambian palabras, y a Tom Cruise se lo ve sonriente diciendo varias veces “Gracias”. Algunos usuarios afirman que es una muestra de cortesía hacia la actriz de Euphoria.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!